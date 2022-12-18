الأحد 18 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 3 فى انقلاب سيارة ملاكى بالبحيرة

انقلاب سيارة ملاكى
انقلاب سيارة ملاكى

أصيب 3 أشخاص بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارا بحادث إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين إصابة 3 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق القاهرة- الإسكندرية الزراعى بدائرة مركز أبو حمص.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام بمدينة أبو حمص لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

مباشرة التحقيق انقلاب سيارة ملاكي شرطة النجدة

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