17 مصابًا فى حادث ميكروباص بطريق «مرسى علم - برنيس»

أصيب مساء اليوم الأحد، 17 شخصًا في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "مرسى علم - برنيس"، وتم نقل المصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطارًا، يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق "مرسى علم- برنيس"، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف البحر الأحمر بعدد 8 سيارات إسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة 17 شخصًا تم نقلهم إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بمدينة مرسى علم لتلقي العلاج اللازم.

وأكد مصدر طبي لـ"الدستور"، أن المصابين حالتهم مستقرة، وأن الإصابات جاءت ما بين كسور وسحجات، وجارٍ إسعاف المصابين وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.