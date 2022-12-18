الأحد 18 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الإحصاء: 118 مليار جنيه إيرادات قناة السويس خلال 10 أشهر

قناة السويس
قناة السويس

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن عائدات قناة السويس حققت مستويات تاريخية بعدما ارتفعت إلى حدود 118.1 مليار جنيه خلال أول 10 أشهر من العام الحالى 2022 مقابل 81.5 مليار جنيه خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 36.6 مليار جنيه بنسبة ارتفاع قدرها 45%.

وأشار جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، إلى أن عائدات هيئة قناة السويس شهريًا سجلت ارتفاعات متتالية بداية من شهر يناير الماضى بقيمة 8.5 مليار جنيه لـ 8.6 مليار جنيه فى فبراير 2022، و10 مليار جنيه فى مارس 2022، و11.6 مليار جنيه فى أبريل 2022، و12 مليار جنيه فى مايو 2022، وواصلت الارتفاع إلى 12.3 مليار جنيه فى يونيو 2022 و13.3 مليار جنيه فى يوليو 2022 و14.2 مليار جنيه فى أغسطس 2022 و13.3 مليار جنيه فى سبتمبر 2022 وصولًا لـ 14.3 مليار جنيه فى أكتوبر 2022.

كما أشار التقرير، إلى أن أعداد السفن العابرة شهريًا فى قناة السويس شهدت نمو بنسبة 15.4%، لتسجل 2131 سفينة وناقلة بترول خلال شهر أكتوبر الماضى مقابل 1847 سفينة وناقلة بترول فى شهر أكتوبر 2021، وبلغ عدد ناقلات البترول العابرة 590 ناقلة خلال شهر أكتوبر 2022 مقابل 426 ناقلة خلال الشهر المناظرة من العام السابق عليه، كما ارتفع عدد السفن الأخرى العابرة من 1421 سفينة لـ 1541 سفينة خلال فترة المقارنة ذاتها.

وسجلت الحمولة الصافية للسفن العابرة فى قناة السويس ارتفاعًا إلى حدود 127.2 مليون طن خلال شهر أكتوبر 2022 مقابل 112.3 مليون طن خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بنسبة ارتفاع قدرها 13.3%.

الاحصاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قناة السويس عائدات هيئة قناة السويس أعداد السفن

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