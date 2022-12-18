الأحد 18 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«جبالي» يحيل اتفاقية و4 مشروعات قوانين للجان النوعية للبحث والدراسة

الدكتور حنفي جبالي
الدكتور حنفي جبالي

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة قراراً جمهورياً، و(4) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهي:

أ‌- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 592 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق انضمام حكومة جمهورية مصر العربية الي عضوية مؤسسة التمويل الأفريقية، الموقع بتاريخ 28/6/2022. (إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية)

 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة

  1. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937. (إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)

2) مشروع قانون مُقدم من الحكومة باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام - مصلحة الخبراء-مصلحة الطب الشرعي-مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2021/2022. (إلى لجنة الخطة والموازنة)

3) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف (100) بميناء الدخيلة-الإسكندرية.

4) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة. (إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).

وافتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم ومن المقرر ووفقا لجدول أعمال المجلس أن يناقش خلال جلسته العامة اليوم مشروعي قانونين واتفاقية دولية، بالإضافة إلى إحالة 19 طلبا لمكتب المجلس لتحديد موعد المناقشة العامة.

ويناقش مجلس النواب خلال جلسته اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2022.

أحكام قانون العقوبات التمويل الأفريقية الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الخطة والموازنة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لجنة النقل والمواصلات

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة bein sport| موعد مباراة المغرب وكرواتيا

موعد بطولة مستر أولمبيا 2022 والقنوات الناقلة حصريًا

عمر المتهم و«وصلة هزار بالتحقيقات».. مصدر يكشف مفاجآت بقضية مقتل سيدة بورسعيد

خطيب قاتلة والدتها: تتمتع بحسن الخلق ولا أتخيل ما حدث (فيديو)

«النواب» يحيل اتفاقية مع فرنسا بشأن تنمية قطاع الهيدروجين الأخضر فى مصر للجان النوعية

بعد أنباء اعتزاله.. الحزن يخيم على مسقط رأس «بيج رامى» فى كفرالشيخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

حفيف صندل

ماجد حبته

اتفاق «صندوق النقد» الجديد

علي سعدة

الخيانة العظمى

نبيل عبدالفتاح

تحولات حتمية تحتاج إلى اجتهاد.. كيف يواجه المثقفون عصر الذكاء الاصطناعى ومرحلة «ما بعد الإنسان»؟ «3-3»

ماجد حبته

زيارة «جراهام» للرئيس

د. بهي الدين مرسي

لا تنسخ عامك الجديد من ماضيك

سارة شريف

حاملو التصاريح والعمليات

صفاء النجار

اللؤلؤ بين نوبات الهلع والتسويف

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

واشنطن تعتقل إسرائيليًا لتهريبه أجهزة عسكرية وتكنولوجية حساسة إلى روسيا

الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو

مصرع شقيقين فلسطينيين دهسهما مستوطن بالضفة الغربية