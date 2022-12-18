«جبالي» يحيل اتفاقية و4 مشروعات قوانين للجان النوعية للبحث والدراسة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة قراراً جمهورياً، و(4) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهي:

أ‌- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 592 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق انضمام حكومة جمهورية مصر العربية الي عضوية مؤسسة التمويل الأفريقية، الموقع بتاريخ 28/6/2022. (إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية)

مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة

مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937. (إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)

2) مشروع قانون مُقدم من الحكومة باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام - مصلحة الخبراء-مصلحة الطب الشرعي-مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2021/2022. (إلى لجنة الخطة والموازنة)

3) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف (100) بميناء الدخيلة-الإسكندرية.

4) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة. (إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).

وافتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم ومن المقرر ووفقا لجدول أعمال المجلس أن يناقش خلال جلسته العامة اليوم مشروعي قانونين واتفاقية دولية، بالإضافة إلى إحالة 19 طلبا لمكتب المجلس لتحديد موعد المناقشة العامة.

ويناقش مجلس النواب خلال جلسته اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2022.