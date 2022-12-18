الأحد 18 ديسمبر 2022
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سياسي

برلمانى: مشاركة الرئيس السيسى بالقمة الأمريكية الإفريقية يرسخ دور مصر الريادى

النائب عمرو القطامي
النائب عمرو القطامي

قال النائب عمرو القطامي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن القمة الأمريكية الإفريقية التي عُقِدَت في واشنطن بحضور 49 رئيسًا وزعيمًا من قادة الدول الإفريقية، جاءت في توقيت مهم للغاية، وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي يعاني منها العالم أجمع؛ نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف القطامي، في بيانٍ له، أن القمة الأمريكية الإفريقية تستهدف تحقيق العديد من المكاسب الاقتصادية والسياسية للدول المشاركة، لافتًا إلى أن الدولة المصرية كان لها دور بارز ومهم في هذه القمة، حيث برهنت أن مصر تقوم بدور حيوي في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلى أن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي كان قويًا خلال القمة، حيث أكد على العديد من الثوابت التي تنتهجها السياسية الخارجية، والتي من أهمها عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى، فضلًا عن فتح ملفات مهمة والحديث عن القضية الفلسطينية وقضية سد النهضة، وغيرها من الملفات والقضايا المهمة.

وتابع القطامي: «الدولة المصرية حرصت منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم على توطيد علاقاتها مع الدول الأخرى، ويظهر ذلك جليًا في المؤتمرات والمحافل الدولية، حيث اتسمت العلاقات الخارجية بالتنوع والتوازن مع جميع دول العالم».

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