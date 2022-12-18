الأحد 18 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

درجات الحرارة اليوم الأحد 18-12-2022 فى محافظات مصر

درجات الحرارة
درجات الحرارة

مع بداية الساعات الأولى الصباحية يدور في ذهن الكثير من المواطنين قبل الخروج من منزلهم معرفة درجات الحرارة اليوم الأحد 18-12-2022 في محافظات مصر وحالة الطقس، بعد توقع الخبراء في هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الأحد 18 ديسمبر خريفيًا ومائلًا للبرودة بالصباح الباكر، وطقس دافئًا نهارا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري ومناطق السواحل الشمالية، وطقس مائلًا للحرارة على مناطق شمال الصعيد، وطقس حارًّا جنوب سيناء وكذلك جنوب الصعيد، ومائلًا للبرودة بأول الليل باردًا بآخره على أغلب الانحاء.

 

درجات الحرارة اليوم الأحد 18-12-2022 في محافظات مصر

وسوف تكون هناك الشبورة المائية صباحا وقد تكون كثيفة أحيانا ببعض الطرق المؤدية من القاهرة وإلى القاهرة الكبرى ومناطق الوجه البحري والسواحل الشمالية وكذلك مدن القناة وشمال ومناطق وسط سيناء وشمال الصعيد.

 

وتتوقع الأرصاد الجوية وجود شبورة ببعض الطرق المؤدية من محافظة القاهرة وإلى القاهرة الكبرى ومناطق الوجه البحري وكذلك السواحل الشمالية وشمال الصعيد بفترات متقطعة، وسيكون الجو مشمسا على كافة سلاسل البحر الأحمر ومناطق شمال وجنوب الصعيد.

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط سوف تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه يكون  من 0.5: 1.5م، والرياح السطحية تكون جنوبية شرقية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر سوف تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه يكون من 1.5: 2م، والرياح السطحية تكون شمالية شرقية.

 

 

حالة الطقس اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022

وجود شبورة مائية صباحًا اليوم الأحد على بعض الطرق المؤدية من القاهرة وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد ومدن القناة.

 

وجود فرص سقوط أمطار اليوم الأحد تكون خفيفة على مناطق في السواحل الغربية على فترات متقطعة، مع احتمالية وجود نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

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درجة الحرارة اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022

  • محافظة القاهرة والوجه البحري العظمى 25 درجة، الصغرى 14 درجة
  • مناطق السواحل الشمالية العظمى 24 درجة، الصغرى  بحوالي 16 درجة
  • مناطق جنوب سيناء العظمى 27 درجة، الصغرى بحوالي 17 درجة
  • محافظات شمال الصعيد العظمى 26 درجة، الصغرى بحوالي 10 درجات
  • محافظات جنوب الصعيد العظمى بدرجة 31 درجة، الصغرى 15 درجة
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رئيس التحرير

وائل لطفي

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