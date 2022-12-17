السبت 17 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أيمن غنيم: قرض صندوق النقد بمثابة شهادة صلاحية لاقتصاد الدولة

أيمن غنيم، الأستاذ
أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية

قال أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، إن حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 3 مليارات دولار، يعد بمثابة شهادة صلاحية لاقتصاد الدولة لقدرته على رد القرض في مواعيده.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامية ريهام السهلي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الموافقة على القرض هي ثقة من صندوق النقد الدولي والذي يعد أكبر مؤسسة اقتصادية في العالم بمصر، وذلك بسبب تحقيق مصر برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتقديمها برنامجًا للحماية الاجتماعية.

وأشار إلى أن الجمهور المستهدف هو المستثمرون ومجتمع المال والأعمال ومعناها ثقة في الاقتصاد بتحقيق معدلات عالية في الاستثمار وثقة الحكومة المصرية للحصول على الائتمان والتمويل ورده.

وأكد أن صندوق النقد الدولي، يهتم بأي دولة تدخل معه في شراكة تحرر عامل السوق لقوى العرض والطب، وتستطيع الوصول للاقتصاديين بتشغيل الأكفأ وتحقيق حماية لمحدودي الدخل لتأثير التحول الاقتصادي عليهم، ومصر تطبق برنامج حماية اجتماعية وهناك إشادة به.

أيمن غنيم قرض شهادة صلاحية لاقتصاد الدولة الاستثمار حماية لمحدودي الدخل

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