السبت 17 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسلات رمضان 2023.. ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى فى «ضرب نار»

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز والعوضي

يواصل صناع مسلسل “ضرب نار” والذي يعد ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2023، تصوير مشاهد العمل بشكل شبه يومي مع تكثيف ساعات التصوير.

قصة مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

وتدور أحداث العمل في اطار اجتماعي تشويقي وبه لمسة كوميدية، حيث تجسد “ياسمين” دور قتاة تقطن بالقاهرة، بينما العوضي شاب يقطن بالصعيد، ويحدث العديد من المواقف حيث تجعل صدفة ما تجمعهما وتجعلهما يقعان في غرام بعضهما وتكلل علاقتهما العاطفية بالزواج.

فريق عمل مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبد العزيز والعوضي

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته سهير المرشدي، هدى الأتربي، إيمان السيد، بدرية طلبة، تامر نبيل، أحمد عبد الله محمود، تيسير عبد العزيز، وعدد آخر من الفنانين ويسجل العمل التعاون الثالث بين ياسمين والعوضي في الدراما بعدما قدما سوياً مسلسلي "لآخر نفس" و"اللى مالوش كبير".

وكان أحمد العوضي قد نشر صورتين بشخصيته من مسلسل "ضرب نار" عبر حسابه الرسمي بموقع الصور "إنستجرام"، وظهر مرتديًا جلباب صعيدي في أرض زراعية، وعلق قائلًا: "الكوماندا جابر أبو شديد ابن سوهاج والخزنداريه.. حق الرجال ميباتش.. ضرب نار".

آخر أعمال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي الفنية 

وغاب ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي عن المشاركة في دراما رمضان الماضى، بعدما قدما مسلسل "اللي مالوش كبير" في 2021 وشارك في بطولته خالد الصاوي، دينا فؤاد، خالد سرحان، أحمد سعيد عبد الغني، دنيا عبد العزيز، محمود حافظ، هدى الأتربي، عايدة رياض، أحمد الرافعي، فتوح أحمد، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله محمود، صبا الرافعي، محمود ياسين جونيور، بسنت النبرواي وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.

آخر أعمال ياسمين عبد العزيز اللي مالوش كبير خالد الصاوي خالد سرحان سهير المرشدي رمضان 2023

رئيس التحرير

وائل لطفي

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