السبت 17 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«الغد»: قرض صندوق النقد خطوة سانحة لتحقيق مفهوم التنمية المستدامة

موسى مصطفى موسى
موسى مصطفى موسى

قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن موافقة صندوق النقد الدولي على عقد اتفاق مدته 46 شهرا مع مصر في إطار «تسهيل الصندوق الممدد» بقيمة 3 مليارات دولار، خطوة داعمة للاقتصاد المصري في ظل التخبطات الاقتصادية العالمية الحالية، وحالة الركود السائدة في اقتصاديات أكبر الدول، نتيجة التأثر بالحروب والصراعات والجوائح والأوبئة.

ولفت موسى، في بيان له، إلى أن برنامج الاقتصاد المصري يستهدف السير وفق سياسات تحافظ على تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة الاحتياطيات الوقائية، وتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل، لا سيما في ظل فتح الدولة يدها للقطاع الخاص للمساهمة في المشروعات القومية، الأمر الذي يصب برمته في حزمة التنمية الشاملة والمستدامة.

وأكد أن الدولة المصرية تسعى نحو التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن من أجل تعزيز صلابة الاقتصاد، في مواجهة الصدمات الخارجية من أجل الاستمرار على نهج الخطى الاقتصادية الناجحة التي اتبعتها الحكومة.

وكان قد وافق صندوق النقد الدولي على عقد اتفاق مدته 46 شهرا مع مصر في إطار «تسهيل الصندوق الممدد» بقيمة 3 مليارات دولار.
ويتيح القرار صرف دفعة فورية قيمتها 347 مليون دولار للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات، ودعم الموازنة.

ووفق بيان صندوق النقد الدولي، فمن المتوقع أن يشجع «تسهيل الصندوق الممدد» على إتاحة تمويل إضافي لصالح مصر بقيمة 14 مليار دولار من شركائها الدوليين والإقليميين، شاملا موارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة وقنوات التمويل التقليدية من الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف.

ويطمح البرنامج الاقتصادي للسلطات المدعوم باتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» إلى تنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة الاحتياطيات الوقائية، وتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.

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