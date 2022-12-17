«الأحلام مجانًا».. رحلة ويجز من الورديان للعالمية

"الأحلام مجانًا وانا حلمت أكون أمير"، كلمات انطبقت على صاحبها الذي خرج من الورديان بمدينة الإسكندرية، لتبدأ حكاية شاب اسمه أحمد علي الشهير بـ"ويجز" في عالم الراب، الذي خلق لنفسه طابع خاص وسط أخصامه في مصر حتى وصل إلى العالمية.

البداية مع "ويجز" كانت من خلال تراك "بطلوا فيك" بالتعاون مع "هشام رابتور" ثم تراك "باربيكيو"، كل هذا لم يجعله يحقق انتشار واسع، إلا أن السبب الرئيسي وراء هذا هو تراك "تي إن تي"، أثبت من خلاله القدرة على حشد جماهير كثيرة بسبب أسلوبه، بانتقاله من الراب إلى التراب وحتى اتجاهه للـ أر& بي أو المهرجانات.

فتح "ويجز" أبواب جماهير جديدة عن طريق تعاونه مع فنانين كتير زى "الفاعوري" و"السينابتك" و"بو كلثوم" و"أبيوسف" وتعاونه أيضًا مع "سادات" في أغنية "خربان" الذي أعطاه دفعة كبيرة، واختصرت عليه طُرق كثيرة، حتي بات اسمه ضمن المشاهير، ويمكن القول بأنه تربع على عرش القمة.

بداية "ويجز" كانت من خلال أغنية "بطلوا فيك"، إلا أن أول نجاحاته كان أغنية "TNT" التي طرحت عام 2018، كما أنه انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بالجروبات الخاصة بأغاني الراب.

كما شارك في مسلسل «بيمبو» للمخرج عمرو سلامة، والذي يعد أول تجربة تمثيلية له، في 2021، وضعته مجلة فوربس الشرق الأوسط ضمن قائمتها لمشاهير نجوم الموسيقى العرب 2021، كما ضمته مجلة "جي كيو" الأمريكية ضمن قائمتها الـ21 موسيقيا شابا الأكثر إثارة على كوكب الأرض في 2021 ممثلاً عن منطقة الشرق الأوسط.

الأرقام التي حققها "ويجز" حتى الآن كبيرة للغاية، وهذا وضعه في قلب المشهد كواحد من أهم الأسماء البارزة في مجال الراب، بل وأكثرهم شهرة خاصًة أنه المصري الأول والعربي الذي سيغني في بطولة كأس العالم بأغنيته "عز العرب" التي طرحها مؤخرًا.

ويميل نجم الراب “ويجز” إلى الفن الذي يعبر عن حال الشباب في هذا العصر، سواء كانت علاقات عاطفية أو اجتماعية مع الآخرين، فمنذ ظهوره يميل «ويجز» لتجريب عدة أنماط مختلفة من الموسيقى، ما بين المهرجان والراب ومؤخرًا البوب.

"أنا أدرى مين أنا يا حبيبي مؤمن إن السعي يغير مصيري"، هذه الكلمات الخاصة بأغنية "عز العرب" التي تصدرت التريند منذ طرحها، طبقها الشاب العشريني بعدما وصل للعالمية بعد سنوات من السعي وراء حلمه كمطرب راب خرج من مدينة الإسكندرية.

كلمات أغنية «عزالعرب»

وتقول كلمات الأغنية، أنا عدرا مين أنا يا حبيبي ومن السعي مين يغير مصيري رميت والبحر يشهد بتعوزني تلاقيني بطل وقت مواجهة وشعبي مستنيني.

زي ما يكون بحلم تعال شوف الشغل في السما بلمع ومش مستني الشكر بالظبط دي كورة عشان كدا بغني بقول ومن قلبي كورة تسمعني حيوا اللي يجمعنا ومعاش اللي يفرقنا، غنيها وسمعنا حيوا كل عباد الله، حيوا اللي يجمعنا ومعاش اللي يفرقنا، غنيها وسمعنا حيوا كل عباد الله.

عزالعرب تعال شوف الكرم عندي كورة وهدف عندي كورة وطرب العرب جرعة فيها فرحة سدد وأنا أشوف أقول ما شاء الله من قطر لكل عباد الله ميجبهاش غير أبطالها كل البشر هتشرفنا كل العالم هتعرفنا.