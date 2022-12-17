افتتاح ورش العمل الإنتاجية لمبادرة حياة كريمة بـ«تربية المنوفية»

افتتح الدكتور صبحي شرف، نائب رئيس جامعة المنوفة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، صباح اليوم، فعاليات سلسلة من الورش الإنتاجية ضمن مباردة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

استهل شرف الورش بالتأكيد على أهمية مبادرة حياة كريمة، مقدما عظيم التحية والتقدير والشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لما يقدمه من مبادرات تهتم بالصالح العام وتحسن حياة المواطن المصري في قرى ومحافظات مصر، مشيرا إلى أن جامعة المنوفية تتبني أي مبادرة تهتم بالمجتمع وترتقي بكافة فئاته وستبذل كافة جهودها لخدمة المرأة وتحسين أوضاع الأسرة المصرية اقتصاديا وعلميا وثقافيا وتعليمهم المهارات اليدوية التي تفتح لهم مجالات الإنتاج والعمل لتحقيق الربح.

وصرح شرف باستعداد الجامعة بتمويل المتدربين بخامات التدريب والمساهمة الفعالة في التسويق داخل الحرم الجامعي لكليات الجامعة وتنظيم دورات للتسويق الإلكتروني التي تتيح لهم بداية مشاريعهم الصغيرة كانطلاقة لهم للإنتاج، كما أكد على تعميم هذه الورش الإنتاجية على مستوى جميع كليات الجامعة وتشغيل مركز التسويق بالجامعة في التسويق وستبدأ بكليات التربية والتربية للطفولة والاقتصاد المنزلي، باعتبارها كليات مهارية وإنتاجية والاستعانة بهم في التدريب لكليات الجامعة إيماناً بأهمية المشروعات الصغيرة في التنمية الاقتصادية رفع اقتصاد وطننا.

وشارك دكتور أشرف عزت، رئيس جمعية محبي زويل للتنمية والإبداع، وفريق عمل من المدربين المبدعين في التدريب ونقل الخبرات لأفراد المجتمع وطالبات الكلية، كما أكدوا على رغبتهم في العطاء بدون مقابل، مؤكدين على أنهم سيساهموا في تسويق منتجاتهم وتحقيق الأرباح.

