السبت 17 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

افتتاح ورش العمل الإنتاجية لمبادرة حياة كريمة بـ«تربية المنوفية»

ورش عمل بجامعة المنوفية
ورش عمل بجامعة المنوفية

افتتح الدكتور صبحي شرف، نائب رئيس جامعة المنوفة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، صباح اليوم،  فعاليات سلسلة من الورش الإنتاجية ضمن مباردة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.  

استهل شرف الورش بالتأكيد على أهمية مبادرة حياة كريمة، مقدما عظيم التحية والتقدير والشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لما يقدمه من مبادرات تهتم بالصالح العام وتحسن حياة المواطن المصري في قرى ومحافظات مصر، مشيرا إلى أن جامعة المنوفية تتبني أي مبادرة تهتم بالمجتمع وترتقي بكافة فئاته وستبذل كافة جهودها لخدمة المرأة وتحسين أوضاع الأسرة المصرية اقتصاديا وعلميا وثقافيا وتعليمهم المهارات اليدوية التي تفتح لهم مجالات الإنتاج والعمل لتحقيق الربح.

وصرح شرف باستعداد الجامعة بتمويل المتدربين بخامات التدريب والمساهمة الفعالة في التسويق داخل الحرم الجامعي لكليات الجامعة وتنظيم دورات للتسويق الإلكتروني التي تتيح لهم بداية مشاريعهم الصغيرة كانطلاقة لهم للإنتاج، كما أكد على تعميم هذه الورش الإنتاجية على مستوى جميع كليات الجامعة وتشغيل مركز التسويق بالجامعة في التسويق وستبدأ بكليات التربية والتربية للطفولة والاقتصاد المنزلي، باعتبارها كليات مهارية وإنتاجية والاستعانة بهم في التدريب لكليات الجامعة إيماناً بأهمية المشروعات الصغيرة في التنمية الاقتصادية رفع اقتصاد وطننا.

 وشارك دكتور أشرف عزت، رئيس جمعية محبي زويل للتنمية والإبداع، وفريق عمل من المدربين المبدعين في التدريب ونقل الخبرات لأفراد المجتمع وطالبات الكلية، كما أكدوا على رغبتهم في العطاء بدون مقابل، مؤكدين على أنهم سيساهموا في تسويق منتجاتهم وتحقيق الأرباح.
 

اقتصادي أستاذ مساعد اقتصاديا الإنجليز الانتاجية الإنجليزية

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

عمر المتهم و«وصلة هزار بالتحقيقات».. مصدر يكشف مفاجآت بقضية مقتل سيدة بورسعيد

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة bein sport| موعد مباراة المغرب وكرواتيا

القبض على سعد الصغير والتحفظ على زوجته وأسرتها داخل قسم الهرم

تردد قناة الكاس المفتوحة 2023| موعد مباراة المغرب ضد كرواتيا

بدء التحقيق مع المطرب سعد الصغير وطليقته برلنتى عامر

شهادة ثقة جديدة.. الحكومة تكشف تفاصيل موافقة «النقد الدولى» على اتفاقه مع مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نبيل عبدالفتاح

تحولات حتمية تحتاج إلى اجتهاد.. كيف يواجه المثقفون عصر الذكاء الاصطناعى ومرحلة «ما بعد الإنسان»؟ «3-3»

ماجد حبته

زيارة «جراهام» للرئيس

د. بهي الدين مرسي

لا تنسخ عامك الجديد من ماضيك

سارة شريف

حاملو التصاريح والعمليات

صفاء النجار

اللؤلؤ بين نوبات الهلع والتسويف

محمد عبدالعزيز

المستحيل ليس عربيًا

مؤمن المحمدي

تصدق يا مواطن! هـ تصدق إن شاء الله

د.كريمة الحفناوى

حقوق المسنين فى مصر.. «حقوق لا احتياجات»

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

إعلام عبرى: الجيش الإسرائيلى يستهدف جنوده ظنًا أنهم فلسطينيون

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية

«الطريق إلى لاهاى».. سيناريوهات فتوى «العدل الدولية» فى ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين