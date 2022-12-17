السبت 17 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزير التنمية يشهد المنتدى الثالث من برلمان شباب شرق الدلتا بمشاركة 4 محافظات

المنتدي الثالث من
المنتدي الثالث من برلمان شباب شرق الدلتا

وصل اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إلى مقر محافظة الشرقية لحضور المنتدى الثالث من برلمان شباب شرق الدلتا، والذي يعقد تحت شعار «العبور إلى المستقبل»، وتنظمه وزارة الشباب والرياضة، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وبمشاركة أعضاء برلمان شباب 4 محافظات؛ هي "الدقهلية، المنوفية، دمياط، الشرقية".

وكان في استقبال وزير التنمية المحلية عقب وصوله إلى المحافظة الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، والمهندسة لبنى عبدالعزيز، نائبة محافظ الشرقية، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وتعقد فعاليات المنتدى الثالث من برلمان شباب شرق الدلتا في قاعة المؤتمرات بجامعة الزقازيق محافظة الشرقية، بحضور رئيس الجامعة والقيادات وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ.

ومن المقرر أن ترتكز جلسات المنتدى على عدد من المحاور الهامة، أبرزها: "المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التغُّيرات المناخية ما بعد Cop 27، تطوير العشوائيات، وكذا تطوير الطرق الجديدة، المشروعات القومية في نطاق كل محافظة".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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