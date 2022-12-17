السبت 17 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

لفتة إنسانية من محمد صلاح تجاه مشجع ضرير فى ليفربول (فيديو)

محمد صلاح
محمد صلاح

ذكر الموقع الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي أن محمد صلاح ذهب إلى مشجع ضرير يُدعى «أيمون» في مدينة ليفربول.

ويُشجع «أيمون» فريق ليفربول منذ فترة طويلة، حيث كانت أول مباراة حضرها على ملعب «أنفيلد» في عام 1995 ويحمل تذكرة موسمية، ويتميز بالقيام بالعديد من الأعمال الخيرية لمجتمعه، ويمتلك صديقًا يُدعى «تاجي» ويُشجع ليفربول أيضًا.

وأفاد موقع ليفربول الرسمي بأن «تاجي» قرر مفاجأة صديقه الضرير بإرساله خطابًا إلى نادي ليفربول، بتحقيق حلم اللقاء مع محمد صلاح، وتشجيع ودعم «أيمون» على أعماله الخيرية.

ونشر نادي ليفربول، عبر موقعه الرسمي، فيديو يظهر خلاله محمد صلاح وهو يزور منزل المشجع «أيمون» من أجل التحدث معه ودعمه وتشجيعه وتوجيه بعض الرسائل التي تقدر جهوده في الأعمال الخيرية، بالإضافة إلى إدخال السرور والبهجة إليه.

وأشار موقع «ليفربول إيكو»، في تقريره، إلى أن المشجع «أيمون» يستمتع بلعب كرة القدم والكريكيت، فضلًا عن ركوب الدراجات، بجانب الأعمال الخيرية التي يقوم بها تجاه مجتمعه.

موعد مباراة ليفربول المقبلة

ويستعد فريق ليفربول الإنجليزي لخوض مواجهة قوية من العيار الثقيل أمام نظيره مانشستر سيتي على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

ومن المقرر أن تنطلق القمة النارية بين ناديي ليفربول ومانشستر سيتي، يوم الخميس الموافق 22 ديسمبر الجاري، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المنتظر أن ينتهي مشوار النسخة رقم 22 الحالية من بطولة كأس العالم 2022 في دولة قطر، خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري حتى يوم 18 ديسمبر المقبل.

محمد صلاح صلاح ليفربول موعد مباراة ليفربول مانشستر سيتى كأس الرابطة الإنجليزية كأس العالم 2022

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وائل لطفي

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