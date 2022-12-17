السبت 17 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الهلال يوافق على استضافة مباريات المريخ بدورى أبطال إفريقيا

ملعب الجوهرة الزرقاء
ملعب الجوهرة الزرقاء

كشفت تقارير إعلامية سودانية، عن أن مجلس إدارة نادي الهلال السوداني، وافق على استضافة مباريات مواطنه فريق المريخ، بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا (موسم 2022/ 2023).

وذكر موقع «سبورتاج» السوداني، أن مجلس إدارة الهلال، أعلن موافقته بشكل رسمي، وعبر التمرير على طلب نادي المريخ، بشأن أداء مبارياته الإفريقية بملعب (الجوهرة الزرقاء)، وذلك وفقًا لشروط لائحة الاستثمار بالنادي.

وأوضح أن قيمة إيجار ملعب «الجوهرة الزرقاء» التي حددها نادي الهلال، من أجل إقامة مباراة قارية على ملعبه، تبلغ 15 ألف دولار، فيما تبلغ قيمة تأجير الملعب من أجل إقامة تدريب عليه، تبلغ ألفي دولار.

وأشار إلى أن المريخ السوداني، سيكون مطالبًا بدفع مبلغ 57 ألف دولار، لاستئجار الملعب لأداء ثلاث مباريات إفريقية، إلى جانب 6 تدريبات (12 ألف دولار)، بواقع 3 تدريبات للفريق الزائر، بالإضافة إلى 3 تدريبات للمريخ بواقع تدريب قبل كل مباراة.

وأضاف «سبورتاج» أن الاتفاق الذي ينُتظر أن يتم توقيعه بين الناديين، سيشمل ضمانات حول عدم تعرض الملعب لأي ضرر، مع التزام نادي المريخ، بتعويض الهلال ماليًا، حال حدوث أي أضرار.

ويتواجد فريق المريخ في المجموعة الرابعة بدور المجموعات لدوري الأبطال، والتي تضم أيضًا كلا من الترجي التونسي والزمالك وشباب بلوزداد الجزائري.

وسيستهل المريخ، مشواره في المجموعة، بمواجهة مضيفه الترجي التونسي، على ملعب (حمادي العقربي)، والمقرر إقامتها أحد يومي 10 و11 فبراير المقبل.

 

الهلال السوداني الهلال المريخ دورى ابطال افريقيا الزمالك شباب بلوزداد الترجي

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