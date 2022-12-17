السبت 17 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

«إعلام النواب»: الرقابة على الأسواق تكلل جهود الدولة في ضبط الأسعار

النائبة هند رشاد
النائبة هند رشاد

قالت  النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن الرقابة على الأسواق خلال الفترة الراهنة تمثل أهمية قصوى، ومن ثم على الوزارات المعنية تشديد الرقابة على الأسواق لضبط أسعار السلع، خاصة وأن هناك تحريك غير مبرر من قبل بعض التجار خلال الآونة الأخيرة ينعكس على المواطن، ففى الوقت الذى تسعى الدولة جاهدة لتوفير كافة السلع ودعم المواطن بشتى الطرق نجد بعد التجار يقوم بتحريك الأسعار بصورة مبالغ فيها.

وأشارت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إلى أن الدولة بذلت خلال الفترة الأخيرة حزمة من القرارات إضافة للتوجيهات التى من شأنها تقديم سبل الدعم للفئات غير القادرة للتخفيف من الآثار الاقتصادية العالمية وما تشهده دول العالم من أحداث متلاحقة ومن ثم على الجميع أن يكون على قدر الحدث وأن يكون هناك تكاتف من الجميع للمرور من هذه الأزمة وأن يتحمل الكل مسؤوليته كاملة، بداية من تشديد الرقابة على الأسواق وشن حملات مكثفة لضبط حركة الأسعار.

 وأشادت أمين سر اللجنة بمنافذ بيع السلع الثابتة والمتحركة ودورها فى مواجهة ظاهرة غلاء الأسعار خاصة السلع الاستراتيجية، مؤكدة أن تكلل جهود الدولة بشأن التصدى لزيادة الأسعار غير المبررة يكمن فى ضبط الأسواق بصورة كبيرة، لتكتمل عناصر المنظومة ويشعر المواطن بفرق فى الأسعار ويصل الدعم لمستحقيه لتعظيم الاستفادة منه، لافتة إلى أن العالم كله يمر بأحداث متلاحقة وأزمات ولا سبيل من التكاتف وتضافر الجهود للخروج الآمن من هذه الأزمة العالمية.

النائبة هند رشاد لجنة الثقافة والإعلام الرقابة على الأسواق الاسواق أسعار السلع

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