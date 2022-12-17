المؤبد لقاتل ابنه خنقا أثناء نومه بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، طبال قتل ابنه 3 سنوات خنقا أثناء نومه، بالسجن المؤبد، في الصالحية الجديدة بالشرقية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد على عبد الرحيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين على أحمد رجب، وحسام محمد المكاوى وحسام الهجرسى ، وأمانة سر أحمد رمزى، ومحمد عبد الستار.

بداية أحداث الواقعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الصالحية الجديدة، يفيد إشارة المستشفى المركزى بوصول طفل 3 سنوات جثة هامدة وبتوقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة اسفكسيا الخنق.

كشفت أقوال الشاهدة الأولى ربة منزل مقيمة الصالحية الجديدة، أنه على إثر خلافات بينها وبين زوجها وأثناء ذهاب نجلها رفقة شقيقته لرؤية والدهما بمسكنه، هاتفتها الطفلة لتخبرها بضرورة حضورها للاطمئنان على نجلها وفور وصولها لمسكن زوجها أبصرت نجلها على قدمي المتهم وقد فارق الحياة واتهمت زوجها بالتسبب في وفاته.

وتبين من التحريات التى قام بها الرائد أحمد بنديري، رئيس مباحث الصالحية الجديدة قيام طبال، مقيم الصالحية الجديدة، بارتكاب الواقعة، وقتل نجله مع سبق الإصرار على إثر خلافات زوجية بينه وبين طليقته، وأنه انتظر قدومه إليه بالمنزل وما أن ظفر به حتى انهال عليه بالضغط على عنقه بيديه حتى صعدت روحه إلى بارئها، وعزى قصده القتل عن قيامه بخنقه بيده أثناء نومه انتقاما من زوجته لخلافات بينهما.