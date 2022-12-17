السبت 17 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المؤبد لقاتل ابنه خنقا أثناء نومه بالشرقية

ارشيفية
ارشيفية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، طبال قتل ابنه 3 سنوات خنقا أثناء نومه، بالسجن المؤبد، في الصالحية الجديدة بالشرقية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد على عبد الرحيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين على أحمد رجب، وحسام محمد المكاوى وحسام الهجرسى ، وأمانة سر أحمد رمزى، ومحمد عبد الستار.

بداية أحداث الواقعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الصالحية الجديدة، يفيد إشارة المستشفى المركزى بوصول طفل  3 سنوات جثة هامدة وبتوقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة اسفكسيا الخنق.

كشفت أقوال الشاهدة الأولى ربة منزل مقيمة الصالحية الجديدة، أنه على إثر خلافات بينها وبين زوجها وأثناء ذهاب نجلها رفقة شقيقته لرؤية والدهما بمسكنه، هاتفتها الطفلة لتخبرها بضرورة حضورها للاطمئنان على نجلها وفور وصولها لمسكن زوجها أبصرت نجلها على قدمي المتهم وقد فارق الحياة واتهمت زوجها بالتسبب في وفاته.

وتبين من التحريات التى قام بها الرائد أحمد بنديري، رئيس مباحث الصالحية الجديدة قيام  طبال، مقيم الصالحية الجديدة، بارتكاب الواقعة، وقتل نجله مع سبق الإصرار على إثر خلافات زوجية بينه وبين طليقته، وأنه انتظر قدومه إليه بالمنزل وما أن ظفر به حتى انهال عليه بالضغط على عنقه بيديه حتى صعدت روحه إلى بارئها، وعزى قصده القتل عن قيامه بخنقه بيده أثناء نومه انتقاما من زوجته لخلافات بينهما.

محكمة جنايات الزقازيق طبال السجن المؤبد قسم شرطة الصالحية الجديدة المستشار محمد على عبد الرحيم

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

عالمة مصرية تحصد جائزة أفضل بحث فى مؤتمر وكالة الطاقة الذرية

القبض على سعد الصغير والتحفظ على زوجته وأسرتها داخل قسم الهرم

الداخلية تشن حملات أمنية مكبرة ضد حائزي المواد المخدرة

أشرف صبحى: 183 مليون جنيه دعمًا لقطاع الشباب والرياضة بالشرقية

أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 16-12-2022

التضامن تستعرض التجربة المصرية فى مجال الحماية الاجتماعية أمام منتدى السياسات الإقليمى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نبيل عبدالفتاح

تحولات حتمية تحتاج إلى اجتهاد.. كيف يواجه المثقفون عصر الذكاء الاصطناعى ومرحلة «ما بعد الإنسان»؟ «3-3»

ماجد حبته

زيارة «جراهام» للرئيس

د. بهي الدين مرسي

لا تنسخ عامك الجديد من ماضيك

سارة شريف

حاملو التصاريح والعمليات

صفاء النجار

اللؤلؤ بين نوبات الهلع والتسويف

محمد عبدالعزيز

المستحيل ليس عربيًا

مؤمن المحمدي

تصدق يا مواطن! هـ تصدق إن شاء الله

د.كريمة الحفناوى

حقوق المسنين فى مصر.. «حقوق لا احتياجات»

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

إعلام عبرى: الجيش الإسرائيلى يستهدف جنوده ظنًا أنهم فلسطينيون

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية

«الطريق إلى لاهاى».. سيناريوهات فتوى «العدل الدولية» فى ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين