روسيا تفعّل الفوج الثانى للصواريخ الباليستية العابرة للقارات «أفانجارد»

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن دخول الفوج الثاني للصواريخ الباليستية العابرة للقارات "أفانجارد" الخدمة القتالية في قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية في مقاطعة أورينبورج.

وأكدت الوزارة، في بيان، أوردته قناة "روسيا اليوم"، أن الفوج الجديد مزود بصواريخ أفانجارد، وباشر الخدمة القتالية بعد نصبه في منصة الإطلاق في صوامع تحت الأرض، مشيرة إلى أن هذه المنظومة ستعزز بشكل فعال قوات الصواريخ الاستراتيجية وستوسع قدراتها القتالية.

الدوما الروسى: سنرد بحزم ضد أى عدوان على القرم

وقال عضو مجلس "الدوما" الروسي، ميخائيل شيريميت، في وقت سابق، إن بلاده ستصد بحزم أي عدوان على القرم.

وحذر شيريميت، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام روسية، واشنطن من عواقب وخيمة على الرءوس المدبّرة لأي اعتداء، ومن يحرض الكلاب المسعورة على روسيا.

وقال شيريميت: "مثل هذا الموقف العدائى للولايات المتحدة تجاه شبه جزيرة القرم سيأتي بنتائج عكسية على الأمريكيين، ولن تسمح روسيا لأي جهة بالتعدي على أراضيها".

وأضاف: "سيتم إفشال جميع المحاولات الاستفزازية ضد شبه الجزيرة بحزم، وستكون العواقب وخيمة على الجناة ومن يحرض الكلاب المسعورة على روسيا. لدى الجيش الروسي أوراق رابحة تمكنه من القضاء على أي معتد".

وأشار إلى أن كيربي يعطي الضوء الأخضر لكييف للتعدي على وحدة أراضي روسيا.

وتابع: "أعتقد أننا يجب أن نضع كيربي على قائمة المطلوبين الدوليين واعتباره شخصًا غير مرغوب فيه. تصريحه يمثل تحديًا لروسيا في حماية أراضيها".

وصرّح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة تعترف بحق أوكرانيا في التخطيط للعمليات العسكرية وتنفيذها في شبه جزيرة القرم، لأنها أراض أوكرانية.