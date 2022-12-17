السبت 17 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

محذرا واشنطن.. الدوما الروسى: سنرد بحزم ضد أى عدوان على القرم

الدوما الروسي
الدوما الروسي

 قال عضو مجلس "الدوما" الروسي، ميخائيل شيريميت: إن بلاده  ستصد بحزم أي عدوان على القرم.

 

وحذر شيريميت وفقا لما نقلته وسائل اعلام روسية، واشنطن من عواقب وخيمة على الرؤوس المدبّرة لأي اعتداء، ومن يحرض الكلاب المسعورة على روسيا.

 

وقال شيريميت: "مثل هذا الموقف العدائى للولايات المتحدة تجاه شبه جزيرة القرم سيأتي بنتائج عكسية على الأمريكيين ولن تسمح روسيا لأي جهة بالتعدي على أراضيها".

 

وأضاف: "سيتم إفشال جميع المحاولات الاستفزازية ضد شبه الجزيرة بحزم وستكون العواقب وخيمة على الجناة ومن يحرض الكلاب المسعورة على روسيا. لدى الجيش الروسي أوراق رابحة تمكنه من القضاء على أي معتد".

 

وأشار إلى أن كيربي يعطي الضوء الأخضر لكييف للتعدي على وحدة أراضي روسيا.

 

وتابع: "أعتقد أننا يجب أن نضع كيربي على قائمة المطلوبين الدوليين واعتباره شخصا غير مرغوب فيه. تصريحه يمثل تحديا لروسيا في حماية أراضيها".

 

وصرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة تعترف بحق أوكرانيا في التخطيط للعمليات العسكرية وتنفيذها في شبه جزيرة القرم، لأنها أراض أوكرانية.

 

عمدة كييف: ثلث سكان المدينة فقط باستطاعتهم الحصول على المياه

قال عمدة العاصمة الأوكرانية كييف فيتالي كليتشكو، إن ثلث سكان المدينة فقط باستطاعتهم الحصول على المياه والطاقة الحرارية، بينما لدى 40% منهم كهرباء.

 

وأضاف كليتشكو- في تصريح نقلته قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أمس الجمعة- أن المسئولين في العاصمة الأوكرانية يعملون على استعادة الطاقة الكهربائية لأغلبية السكان في المدينة، بعدما تم ضرب منشآتها بالصواريخ الروسية.

 

وشدد المسئول على أن السلطات تحاول توفير المياه مرة أخرى للسكان بحلول صباح الغد.

 

ودخلت القوات الروسية الأراضي الأوكرانية في فبراير الماضي ولم تتوقف العملية حتى الان.

الدوما الروسي القرم عدوان وسائل إعلام روسية واشنطن

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وائل لطفي

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