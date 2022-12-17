السبت 17 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الباز عن خطاب الفيفا: «ربك لما يريد الأهلى يغلب ريال مدريد»

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، على مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية بعد اعتذار الإمارات عن استضافة البطولة، قائلا: "إن شاء الله الأهلي يفوز ببطولة العالم هذا العام".

 

ولفت الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية النهار، إلى أن هذه المشاركة الثالثة على التوالي للأهلي في كأس العالم للأندية، وحصل الأهلي في بطولتي ٢٠٢٠، و٢٠٢١ على المركز الثالث.

 

وأوضح الباز أن الأهلي كان خارج البطولة، وكان مفترض أن يمثل الرجاء المغربي إفريقيا عندما كانت البطولة تقام في الإمارات لكن بعد اعتذار الإمارات عن استضافة البطولة، وقيام المغرب بتنظيم كأس العالم للأندية، خاطب الفيفا النادي الأهلي ليخبره أنه سيشارك في كأس العالم للأندية ممثلا عن إفريقيا وفقا للوائح.
 

وتمنى الباز الفوز للأهلي بالبطولة  هذا العام، وتعقيبا على أن الأهلي سيواجه ريال مدريد، قال الباز: "ربك لما يريد الأهلي يغلب ريال مدريد".

لمشاهدة الفيديو أضغط على الرابط التالي:

https://fb.watch/hsOTaCaorN/

 

اخر النهار الرجاء المغربي كأس العالم للأندية كأس العالم في كأس العالم

مواد متعلقة

«المُحن الدينى».. رسالة الباز لفتاة تزعم تعطيلها رحلة ركاب لتصلى

قناوي: محمود عبد العزيز كان يستمع للهجة الصعيدية كأنه تلميذ

يوسف القعيد يكشف كيف أضر عمر الشريف بروايته «الحرب في بر مصر»؟

عصام شيحة: آن الأوان لإغلاق ملف الحبس الاحتياطي بالكامل

شيحة: مصر شهدت نقلة نوعية في ملف حقوق الإنسان بنسبة 51%

المفتى: المسلم إنسان مجتهد والشريعة جاءت للبناء والعمران لا الصراع

المفتى: رسولنا تفرد عن سائر الرسل بنقل كل تفاصيل حياته

برلماني يطالب جوجل بالاعتذار للمسلمين بسبب الإساءة لحفيدات رسول الله

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

القبض على سعد الصغير والتحفظ على زوجته وأسرتها داخل قسم الهرم

أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 16-12-2022

انتشار أنفلونزا الكلاب فى 9 ولايات أمريكية

تردد قناة أون تايم سبورت ON time sports الناقلة لمباريات الأهلي والزمالك

أسعار الذهب اليوم في مصر تحديث يومي الجمعة 16-12-2022

محى إسماعيل: كان نفسى أعمل دور الراحل أحمد زكى فى فيلم «زوجة رجل مهم»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نبيل عبدالفتاح

تحولات حتمية تحتاج إلى اجتهاد.. كيف يواجه المثقفون عصر الذكاء الاصطناعى ومرحلة «ما بعد الانسان»؟ «3-3»

ماجد حبته

زيارة «جراهام» للرئيس

د. بهي الدين مرسي

لا تنسخ عامك الجديد من ماضيك

سارة شريف

حاملو التصاريح والعمليات

صفاء النجار

اللؤلؤ بين نوبات الهلع والتسويف

محمد عبدالعزيز

المستحيل ليس عربيًا

مؤمن المحمدي

تصدق يا مواطن! هـ تصدق إن شاء الله

د.كريمة الحفناوى

حقوق المسنين فى مصر.. «حقوق لا احتياجات»

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

«الطريق إلى لاهاى».. سيناريوهات فتوى «العدل الدولية» فى ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين

إطلاق نار ضد سيارة إسرائيلية فى الضفة الغربية المحتلة

نتنياهو يدعو السعودية لتحقيق سلام تاريخى