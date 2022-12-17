الباز عن خطاب الفيفا: «ربك لما يريد الأهلى يغلب ريال مدريد»

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، على مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية بعد اعتذار الإمارات عن استضافة البطولة، قائلا: "إن شاء الله الأهلي يفوز ببطولة العالم هذا العام".

ولفت الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية النهار، إلى أن هذه المشاركة الثالثة على التوالي للأهلي في كأس العالم للأندية، وحصل الأهلي في بطولتي ٢٠٢٠، و٢٠٢١ على المركز الثالث.

وأوضح الباز أن الأهلي كان خارج البطولة، وكان مفترض أن يمثل الرجاء المغربي إفريقيا عندما كانت البطولة تقام في الإمارات لكن بعد اعتذار الإمارات عن استضافة البطولة، وقيام المغرب بتنظيم كأس العالم للأندية، خاطب الفيفا النادي الأهلي ليخبره أنه سيشارك في كأس العالم للأندية ممثلا عن إفريقيا وفقا للوائح.



وتمنى الباز الفوز للأهلي بالبطولة هذا العام، وتعقيبا على أن الأهلي سيواجه ريال مدريد، قال الباز: "ربك لما يريد الأهلي يغلب ريال مدريد".

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