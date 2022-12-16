الجمعة 16 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

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عصام شيحة: آن الأوان لإغلاق ملف الحبس الاحتياطي بالكامل

عصام شيحة
عصام شيحة

قال عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه آن الأوان أن نغلق ملف الحبس الاحتياطي بالكامل، وعودته إلى ما كان عليه، وألا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي 6 أشهر.

وأضاف خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن المحبوسين لمدد طويلة على ذمة قضايا موجه لهم 3 تهم رئيسية هي الانضمام لجماعة إرهابية أو تحقيق أهداف جماعة إرهابية أو إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وأردف: "نريد العودة بالحبس الاحتياطي 6 شهور وليس سنتين، وألا يتحول الحبس الاحتياطي لعقوبة، وأعتقد أن المشرع المقدم في البرلمان سيعود لـ6 شهور، وبمجرد تعديل قانون الإجراءات الجنائية، نكون أغلقنا ملف الحبس الاحتياطي دون عبء على الدولة أو مؤسسة الرئاسة، أو جلنة العفو".

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وقدم نصيحة للشباب، قائلًا: "مرينا بثورتين حصل فيها انفلات أخلاقي وانفلات في اللغة، الكل لازم يدرك أن التحريض على الإرهاب والعنف والقتل جرائم، الشباب متصور أنا بكتب كلمتين، لا مش صحيح، ممكن يلتقطها شخص ضعيف وينفذها.

عصام شيحة حقوق الانسان الحبس الاحتياطي تقليل الحبس الاحتياطي لجنة العفو

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