الجمعة 16 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«أوقفت الغمز واللمز».. الباز يشكر الرئيس السيسى على رسالته لأبناء الجالية المصرية

محمد الباز
محمد الباز

توجه الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على رسالته لأبناء الجالية المصرية، التي خرجت تستقبله.

وقال الباز، خلاله تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "الجالية المصرية عندما خرجت تستقبل الرئيس، ناس كثير انتقدوهم، وبدأوا يغمزوا ويلمزوا في الجالية".

وأردف: "الجاليات كانت تخرج في السنوات الماضية تستقبل الرئيس كنوع من الدعم للبلد في مواجهة وقفات الجماعات الإرهابية، وتحولت الاستقبالات من الدعم والتأييد بعد التخلص من الجماعة الإرهابية، إلى حفاوة ومحبة".

محمد الباز: استقبال الجالية المصرية للرئيس فى أمريكا «حقيقى وصادق».. ومحدش دفعلهم جنيه

 

وأشار الباز، إلى أن ترحيب الجالية المصرية بالرئيس له بُعد آخر وهو أنهم رأوا موقف الأمريكان، ووجدوا نقلة وترحيبًا وانتصارًا حقيقيًا دبلوماسيًا، مردفًا: "الناس فخورة ببلدهم، وشكر الرئيس لهم في وقته تقديرًا واحترامًا للجالية". 

وكتب الرئيس عبدالفتاح السيسي، على "فيسبوك": "بكل الإعزاز والتقدير أتوجه بالشكر الصادق على ما أبدته الجالية المصرية العظيمة بالولايات المتحدة من حفاوة استقبالي وطول فترة إقامتي هناك، وأؤكد أن مصر قيادة وحكومة دائمًا وأبدًا تعمل لدعم أبنائها في الداخل والخارج ولن تدخر جهدًا فى خدمة شعبنا العظيم".

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