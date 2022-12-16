الجمعة 16 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

البنك الأهلى يفرض التعادل السلبى على الزمالك فى الشوط الأول

الشوط الأول انتهى
الشوط الأول انتهى سلبيًا بين الزمالك والبنك الأهلي

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك والبنك الأهلي المقامة باستاد القاهرة في الأسبوع السابع للدوري الممتاز بالتعادل بدون أهداف.

الشوط الأول جاء متوسط المستوى وتبادل خلاله الفريقان الهجمات، لكن الخطورة على المرميين كانت نادرة وتألق محمد عواد حارس الزمالك ومحمد أبوجبل حارس البنك الأهلي في إنقاذ هدف مؤكد لتكون لهما الكلمة العليا في أحداث الشوط الأول.

على عكس المتوقع لم يلجأ فريق البنك الأهلي للدفاع وبادل الزمالك الهجمات مع انطلاق صافرة بداية الشوط الأول، وفي الدقيقة الثالثة مرر أحمد سيد زيزو الكرة ليوسف حسن أمام المرمى لكنه سدد في أجسام المدافعين.

أول فرصة للبنك الأهلي كانت في الدقيقة الثامنة عندما تلقى كريم بامبو تمريرة داخل منطقة الجزاء، وسدد كرة قوية أبعدها محمد عواد حارس الزمالك إلى ركنية.

وفي الدقيقة العاشرة انطلق إمام عاشور من منتصف الملعب وسدد كرة أرضية أمسكها محمد أبوجبل حارس البنك الأهلي.

في الدقيقة 16 سدد محمد أشرف روقا كرة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر، وبعدها هدأ إيقاع اللعب مع وجود هجمات غير مكتملة للفريقين. وفي الدقيقة 30 خرج محمد فتحي لاعب البنك الأهلي مصابًا ولعب أحمد توفيق بدلًا منه.

في الدقيقة 31 سدد إسلام جابر كرة من خارج منطقة الجزاء أبعدها مصطفى الزناري ووصلت إلى كريم بامبو الذي سددها قوية وأبعدها محمد عواد ببراعة.

احتسب الحكم نادر قمر الدولة دقيقتين وقتًا بدلًا من الضائع  وكاد أحمد سيد زيزو خلالها أن يسجل هدف السبق للزمالك عندما تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة سيف الجزيري وسددها في الزاوية اليسرى البعيدة تألق محمد أبوجبل في إبعادها إلى ركنية لينتهي الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف. 

الدوري المصري الممتاز الزمالك بنك الأهلي محمد أبوجبل محمد عواد

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