ضمن «حياة كريمة».. قافلة طبية سكانية لخدمة أهالي قرية ادكو بالبحيرة

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ادكو بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، بالتعاون مع وحدة السكان بديوان عام المحافظة، قافلة سكانية بقرية المشتل التابعة للوحدة المحلية ديبونو بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة.

يأتي ذلك فى إطار تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان بتكثيف الأنشطة والبرامج السكانية، استمرارا لجهود محافظة البحيرة لتكثيف القوافل الطبية والسكانية، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة لنشر الوعي بالقضية السكانية.

وأكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، أنه القافلة الطبية شملت التخصصات التالية في قطاع الصحة "40 تنظيم الأسرة - 14سونار - 15 نساء - 14 وسائل تنظيم الأسرة".

وأشار “جميعة” إلى أن قطاع الطب البيطري قام بعلاج جماعى لعدد 100 رأس أغنام ضد الطفيليات الداخليه ورش عدد 250 رأس ماشية ضد الطفيليات الخارجية ،وقطاع التموين قام بتوزيع أنابيب البوتاجاز بالقرية بسعر المستودع ،وقطاع محو الأمية قام بعمل استكتاب لعدد 10 من أبناء القرية .

بينما قام قطاع النظافة بجمع القمامة والمخلفات بمعدات الوحدة المحلية بالقرية ، وقطاع الكهرباء بصيانة كشافات القرية.

وشملت القافلة تنظيم عدد من الندوات التثقيفية حول تنظيم الأسرة ومكانة المرأة في الإسلام والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان و مراكز تجميع الألبان والشروط الواجب توافرها لعمل مشروع لتجميع الألبان.

وأشار وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، إلى أن عدد المستفيد من القافلة بلغ 430 من أبناء القرية، والقرى المجاورة لها.