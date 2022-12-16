روما: رفع المركزى الأوروبى أسعار الفائدة سلبى لأوروبا ولاقتصاد إيطاليا الحقيقى

قالت روما على لسان وزير خارجيتها أنطونيو تاياني، الجمعة، إن رفع البنك المركزي الأوروبي، أسعار الفائدة ليس إيجابيًا، سواء بالنسبة لأوروبا أو للاقتصاد الحقيقي الإيطالي.

وأضاف الوزير تاياني، متحدثًا في اليوم الثاني لاحتفالات الذكرى العاشرة لتأسيس حزب "إخوة إيطاليا": أنه "دون المساس باستقلال البنك المركزي الأوروبي، فليس من الإيجابي بالنسبة لأوروبا والاقتصاد الإيطالي الحقيقي رفع أسعار الفائدة".

وذكر وزير الخارجية، أن من الصواب أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بذلك، لأن التضخم داخلي، لكن التضخم في أوروبا ناجم عن زيادة تكاليف الطاقة، وأداة وقف التضخم في أوروبا هي وضع سقف لأسعار الغاز، وفق وكالة آكي الإيطالية.

وتابع: "لكن الإشارة إلى أن الزيادة بحجم 0.50 فقط وليس 0.75، يبدو أنها تشير إلى أننا يمكن أن نسير في الاتجاه الذي نرغب فيه أنا وزملائي الوزراء، بل وكذلك الأشخاص ذوو الحس السليم في أوروبا أيضًا".

ورفع البنك المركزي الأوروبي أمس الخميس، أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية وهي الزيادة الرابعة على التوالي.

وقرر البنك المركزي لمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة، رفع سعر الفائدة على الإيداع إلى 2% كما كان متوقعًا، وأبقى على توقعات تبني المزيد من الرفع.

وقال "المركزي" إن اقتصاد منطقة اليورو قد ينكمش في الربعين الحالي والمقبل بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، لكنه لا يزال يتوقع تحقيق نمو اقتصادي ضعيف عام 2023.

وخفض البنك توقعات النمو للعام القادم من 0.9 إلى 0.5%، متوقعًا تحقيق نمو أعلى قدره 1.9%، في عام 2024 و1.8%، في عام 2025.

وتتوقع المؤسسة أن يبلغ التضخم 6.3%، في 2023، قبل أن ينخفض إلى 3.4%، في عام 2024 و2.3%، في عام 2025، ليقترب من هدف 2%، بمرور الوقت.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي أمس الأول الفائدة الأمريكية بواقع نصف نقطة مئوية.