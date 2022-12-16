الجمعة 16 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

راعي كنيسة الراعي الصالح بالسويس يلقي ندوة عن نبذ العنف وقبول الآخر

كنيسة
كنيسة

عقدت مدرسة الشهيد أحمد فوزي عمارة الثانوية العسكرية، ندوة بعنوان “نبذ العنف وقبول الآخر”، وذلك استكمالًا لمسيرة التنوير، والمشاركة المجتمعية لبيت العائلة بمحافظة الإسماعيلية، بحضور الأب بشاي إسحق، راعي كنيسة الراعي الصالح للأقباط الكاثوليك، بالسويس.

وأبرز الأب بشاي إسحاق في حديثه، أن التسامح هو أسمى القيم الإنسانية، فهو قيمة دينية لها علاقة قوية بالأخوة، والمحبة، كما عرض فضيلة الشيخ جمال عباس في حديثه "التسامح في المفهوم الإسلامي".

وفي الختام، أكد الأب بشاي إسحق أن التسامح في المسيحية قائم على المحبة وليس الضعف، مشيرًا إلى أن التسامح هو ثمرة السلام، الذي ننعم به في مصرنا.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صوم الميلاد المجيد لمدة 43 يومًا، وينتهي ليلة عيد الميلاد المجيد في 7 يناير المقبل، وخلال صوم الميلاد المجيد تقيم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أكثر من قداس على مدار اليوم.

للأقباط الكاثوليك لأقباط الكاثوليك والمشاركة المجتمعية والمشاركة الثانوية العسكرية الاسماعيلى

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