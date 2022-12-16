كن مدربا ومربيا.. طرق ذكية لإدارة نفقات الحيوانات الأليفة

لقد تغير تعريف ملكية الحيوانات الأليفة بمرور الوقت، إذ تعتبر الحيوانات الأليفة اليوم من أفراد الأسرة المهمين، ويريد الناس منتجات وخدمات عالية الجودة لهم، لكنما لا يلاحظه أحد في كثير من الأحيان هو أن تكاليف رعاية الحيوانات الأليفة اليومية، جنبًا إلى جنب مع الطوارئ والرعاية المنتظمة للحيوانات الأليفة، يمكن أن تعطل ميزانيتك، ويمكن أن ترتفع النفقات بشكل كبير.

وفقًا لتقديرات الصناعة، تبلغ قيمة سوق خدمات رعاية الحيوانات الأليفة الهندية 1.2 مليار دولار، مع 60 ٪ من النفقات تأتي من المنتجات وحدها، ينفق آباء الحيوانات الأليفة في الهند ما يقرب من روبية. 4،000 شهريًا على رعاية الحيوانات الأليفة، ومع ذلك، مع بعض القرارات الاستراتيجية والنصائح البسيطة، يمكنك إدارة نفقات حيوانك الأليف بذكاء وتوفير المال ومنحهم رعاية جيدة، إليك الطريقة:

متعة التسوق للحيوانات الأليفة

لا يمكن إدارة بعض العناصر في المنزل ويجب شراؤها من المتاجر في مثل هذه الحالات، يمكن أن يساعدك الحد من التسوق والشراء بحكمة في إدارة نفقات حيوانك الأليف، جرب الطريق التقليدي اكتب قائمة بجميع مستلزمات الحيوانات الأليفة مسبقًا، شراء المنتجات بكميات كبيرة وتخزينها لاستخدامها في المستقبل، علاوة على ذلك، استفد من الخصومات الضخمة المقدمة خلال موسم الأعياد على مشترياتك من الحيوانات الأليفة بهذه الطريقة، يمكنك إدارة أموالك بشكل أفضل.

كن مدربًا ومربيًا لحيوانك الأليف

الخدمات المهنية مثل تدريب الحيوانات الأليفة والعناية بها هي أشياء أخرى يمكن أن تكون مرهقة من الناحية المالية، ليس عليك أن تكون مذنباً بالتخلي عنهم. إلى جانب كونك أفضل صديق لحيوانك الأليف، كن مدربه الشخصي ومربيه، لهذا يجب أن تفهم المتطلبات المحددة لحيوانك الأليف من الطبيب البيطري، ويمكنهم التوصية بأفضل الأدوات والتقنيات لرعاية حيوانك الأليف في المنزل على سبيل المثال ، يمكن القيام بممارسات صحية بسيطة مثل تقليم الأظافر وتنظيف الفراء وتنظيف الأذن وما إلى ذلك بسهولة في المنزل حاول أن تدير بقدر ما تستطيع بنفسك.

تأمين الحيوانات الأليفة للإنقاذ

العلاج الطبي لحيواناتك الأليفة مكلف أيضًا لضمان جودة الرعاية وتوفير هذه النفقات، احصل دائمًا على تأمين على الحيوانات الأليفة لم تعد التغطية التأمينية للحيوانات الأليفة بدعة وأصبحت ضرورة، وحدد السياسة بحكمة واستثمر في الرعاية الوقائية للحيوانات الأليفة في الوقت الحالي حتى تتمكن من توفير المال على المدى الطويل. ومع ذلك ، فأنت بحاجة إلى إجراء بحث شامل والتواصل مع الخبراء ومعرفة السياسة التي تناسب ميزانيتك والتي تعد مفيدة لمجموعتك. تأكد من حصولك على سياسة عندما يكون حيوانك الأليف صغيرًا، إن انتظار تقدمهم في السن أو الحصول على تأمين بعد تشخيصهم بحالة طبية لن يوفر لك مزايا أو سيؤدي إلى استبعاد حيوانك الأليف من التغطية التأمينية.

رعاية الحيوانات الأليفة مع الأحباء

لقد كنا جميعًا في مأزق عندما احتجنا إلى الخروج للعمل أو الالتزامات الأخرى ولم يكن لدينا أي شخص لرعاية حيواننا الأليف، في مثل هذه السيناريوهات ، نختار دائمًا جليسات الحيوانات الأليفة، ومع ذلك، إذا كنت ترغب في توفير المال على رعاية الحيوانات الأليفة، فأنت بحاجة إلى تقليص هذه المرافق، بدلاً من ذلك، أطلب من عائلتك أو أصدقائك رعاية صديقك الفروي في غيابك، يمكنك أيضًا التواصل مع جيرانك الذين لديهم حيوانات أليفة وتشكيل نادي لجلوس الحيوانات الأليفة.

لماذا من المهم النظر في النفقات

رعاية الحيوانات الأليفة ومنحهم خدمات عالية الجودة أمر ضروري، واتخاذ خيارات واعية أمر مهم بنفس القدر لتجنب الانغماس في النفقات غير الضرورية مثل التسوق الباهظ لتوفير المال،و يعد التسوق بالجملة والاستفادة من الخصومات والعناية بالحيوانات الأليفة وترتيب الإمدادات في المنزل جنبًا إلى جنب مع طلب المساعدة من أحبائهم لإيواء الحيوانات الأليفة بعضًا من الطرق الفعالة من حيث التكلفة، علاوة على ذلك فإن الحصول على تأمين على الحيوانات الأليفة عندما يكون حيوانك الأليف صغيرًا أمر ضروري لأنه سيساعدك على توفير الكثير من المال.