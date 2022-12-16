الجمعة 16 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

اللواء طارق نصير يشيد بخطة اللجنة العليا المستقلة للانتخابات بتونس

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، مع وفد البرلمان العربي المكلف بمتابعة الانتخابات التشريعية النيابية لدولة تونس الشقيقة مع رئيس وهيئة اللجنة العليا المستقلة للانتخابات التونسية برئاسة المستشار فاروق أبوعسكر الذي استعرض خطتهم لإدارة انتخابات نواب الشعب التشريعية المقرر لها غدًا السبت.

وأثنى اللواء طارق نصير على ما أكده المستشار فاروق أبوعسكر بأن الانتخابات التونسية هي اختيار تام من الشعب التونسي لمن يرغبون في الترشح، وأن الهيئة لم تلزم الانتخابات بأى كوتة أو فئات أو أقليات أو ديانات، وتم ترك الاختيار تمامًا للشعب التونسي طبقًا لما يرغبون فيه ليكون ممثلًا عنهم بالبرلمان التونسي.

وأشاد اللواء طارق نصير بالإجراءات السابقة الموفقة من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على نجاح الانتخابات الدستورية التونسية، ويتمنى التوفيق والنجاح للانتخابات النيابية التونسية الحالية.

وقال النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، إن هناك حالة من التفاؤل تسود الأوساط الأمريكية والإفريقية بإمكانية حدوث تغيرات جوهرية في السياسة الأمريكية تجاه إفريقيا، ومن هنا جاءت أهمية القمة الإفريقية الأمريكية لتعزيز التعاون بينهم في ظل التنافس الدولي من جانب القوى الكبرى وخاصة الصين التي أصبحت أكبر شريك ثنائي الاتجاه لإفريقيا، حيث بلغت قيمة تلك الشراكة العام الماضي 254 مليار دولار.

وتابع: «ومن هنا تسعى الولايات المتحدة الأمريكية على بناء وتقوية الشراكات الاقتصادية والسياسية والأمنية مع القارة الإفريقية لعودة بناء الثقة من جديد مع القارة السمراء خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم».

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