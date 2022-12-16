درجات الحرارة في مصر خلال الفترة المقبلة.. تفاصيل
درجات الحرارة في مصر الفترة المقبلة من ضمن الموضوعات التي شغلت تفكير العديد من المواطنين في الأيام الأخيرة بكافة محافظات جمهورية مصر العربية.
وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى استمرار الاستقرار في الأحوال الجوية الجوية نتيجة سيطرة المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا خلال إجازة نهاية الأسبوع وحتى منتصف الأسبوع المقبل.
أخبار درجات الحرارة في مصر
وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن البلاد تتأثر بوجود مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا الذي يعمل كمظلة حيث يضغط عمود الهواء ويحبس كل من الرطوبة والشوائب العالقة والأتربة والدخان فى طبقات قريبة من السطح.
وتميل درجات الحرارة الليلية للارتفاع ويكون الطقس لطيفاً في أغلب المناطق، يُصبح بارداً نسبياً ساعات الليل المُتأخرة والفجر وترتفع نسب الرطوبة السطحية وتكون الفُرصة مهيأة لتشكل الضباب في أجزاء من شمال الوجه البحري وشمال سيناء امتداداً لبعض مناطق الساحل الشمالي والقاهرة الكُبرى.
درجات الحرارة في مصر الفترة المقبلة
وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، على أن بداية من الثلاثاء المقبل ستشهد درجات الحرارة انخفاضًا طفيفًا بحوالى من درجة إلى درجتين، وسيكون هناك عودة لفرص الأمطار من جديد على المناطق الساحلية وشمال الوجه البحري.
بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية
- درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 15 والعظمى 24
- درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 14 والعظمى 23
- درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 15 والعظمى 24
- درجات الحرارة فى بنها الصغرى 15 والعظمى 23
- درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 14 والعظمى 23
- درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 13 والعظمى 23
- درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 15 والعظمى 24
- درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 15 والعظمى 23
- درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 16 والعظمى 24
- درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 25
- درجات الحرارة فى السويس الصغرى 13 والعظمى 24
- درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 14 والعظمى 24
- درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 24 والعظمى 24
- درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 14 والعظمى 23
- درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 19 والعظمى 29
- درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 16 والعظمى 24
- درجات الحرارة فى العلمين الجديدة الصغرى 15 والعظمى 24
- درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 15 والعظمى 24
- درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 13 والعظمى 24
- درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 11 والعظمى 25
- درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 10 والعظمى 22
- درجات الحرارة فى العريش الصغرى 14 والعظمى 23
- درجات الحرارة فى رفح الصغرى 15 والعظمى 23
- درجات الحرارة فى الطور الصغرى 14 والعظمى 24
- درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 05 والعظمى 18
- درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 27
- درجات الحرارة فى نخل الصغرى 06 العظمى 21
- درجات الحرارة فى طابا الصغرى 15 والعظمى 24
- درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 14 والعظمى 25
- درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 19 والعظمى 25
- درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 27
- درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 16 والعظمى 26
- درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 16 والعظمى 27
- درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 12 والعظمى 25
- درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 11 والعظمى 25
- درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 10 والعظمى 26
- درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 10 والعظمى 26
- درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 11 والعظمى 26
- درجات الحرارة فى قنا الصغرى 12 والعظمى 27
- درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 13 والعظمى 28
- درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 14 والعظمى 29
- درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 09 والعظمى 26
- درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 12 والعظمى 26