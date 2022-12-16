درجات الحرارة في مصر خلال الفترة المقبلة.. تفاصيل

درجات الحرارة في مصر الفترة المقبلة من ضمن الموضوعات التي شغلت تفكير العديد من المواطنين في الأيام الأخيرة بكافة محافظات جمهورية مصر العربية.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى استمرار الاستقرار في الأحوال الجوية الجوية نتيجة سيطرة المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا خلال إجازة نهاية الأسبوع وحتى منتصف الأسبوع المقبل.

أخبار درجات الحرارة في مصر

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن البلاد تتأثر بوجود مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا الذي يعمل كمظلة حيث يضغط عمود الهواء ويحبس كل من الرطوبة والشوائب العالقة والأتربة والدخان فى طبقات قريبة من السطح.

وتميل درجات الحرارة الليلية للارتفاع ويكون الطقس لطيفاً في أغلب المناطق، يُصبح بارداً نسبياً ساعات الليل المُتأخرة والفجر وترتفع نسب الرطوبة السطحية وتكون الفُرصة مهيأة لتشكل الضباب في أجزاء من شمال الوجه البحري وشمال سيناء امتداداً لبعض مناطق الساحل الشمالي والقاهرة الكُبرى.

درجات الحرارة في مصر الفترة المقبلة

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، على أن بداية من الثلاثاء المقبل ستشهد درجات الحرارة انخفاضًا طفيفًا بحوالى من درجة إلى درجتين، وسيكون هناك عودة لفرص الأمطار من جديد على المناطق الساحلية وشمال الوجه البحري.

بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية