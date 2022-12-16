التحفظ على 57 طن مواد بلاستيكية مجهولة المصدر فى القليوبية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المنتجات البلاستيكية "بدون ترخيص" بمحافظة القليوبية ، وبحوزته كمية قدرها (57,500 طن "مواد خام"مستلزمات إنتاج) بدون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام وغير مطابقة للمواصفات القياسية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.