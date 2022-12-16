الجمعة 16 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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كاتب صحفي: انعقاد القمة الأمريكية الأفريقية تأخر كثيرا (فيديو)

جريدة الدستور

قال الكاتب الصحفي أيمن السيسي إن القمة الأمريكية الأفريقية تأخرت كثيرًا، حيث كانت عام 2014 وكان من المفترض أن تكون الثانية سريعة وعلى التوالي، لكن هذا التباطؤ أعطى شكل من أشكال الإهمال للقارة الأفريقية من قبل الأوروبيين.

وأضاف أيمن السيسي عبر مداخلة هاتفية على فضائية «اكسترا نيوز» اليوم، أن الصين وروسيا دخلوا على الخط مع القارة الإفريقية في المبادلات التجارية والمعاونات الاقتصادية، والتعامل الاستراتيجي والأمني.

ونوه الكاتب الصحفي إلى أن حجم المبادلات التجارية والعلاقات البينية بين أفريقيا وأمريكا أهتزت في الـ 20 سنة الأخيرة، وتراجع لصالح تصاعد العلاقات التجارية الأوروبية خاصة فرنسا مع أفريقيا من 2012 حتى 2020، ومقابل ذلك شهدنا تنامي كبير في العلاقة الاقتصادية والمبادلات التجارية بين أفريقيا والصين.

 

العلاقات التجارية الصينية الأفريقية

وأوضح أن العلاقات التجارية الصينية الأفريقية الآن تتجاوز أمريكا في المجمل خلال الـ 10 سنوات الأخيرة بما يزيد عن 20 مليار دولار، مشيرًا إلى أننا شهدنا التواجد الصيني الذي يركز على الجانب الاقتصادي في دعم مشروعات البنية الأساسية، حيث أنها تسير في العلاقة مع أفريقيا بخطى ثابتة ومؤثرة.

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