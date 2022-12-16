مؤسسة حياة كريمة تنظم ندوة توعوية لطلاب كلية الزراعة بجامعة القاهرة

نظمت مؤسسة حياة كريمة ندوة توعوية لطلاب كلية الزراعة بجامعة القاهرة، أمس، في قاعة المؤتمرات الكبرى بمقر الكلية، في شارع الجامعة بالقرب من ميدان الجيزة، وسط حضور عدد كبير من أساتذة الكلية، والطلاب، الذين تفاعلوا مع العرض الخاص بالمشروعات التي قدمتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة للأهالي والأسر المستحقة في القرى الفقيرة، والنائية، والأكثر احتياجًا.

وعرض الدكتور، أحمد شعيب، منسق مؤسسة حياة كريمة في محافظة الجيزة، إنجازات المبادرة الرئاسية، وكل خطط عملها المتعلقة بالبنية التحتية ودعم الأهالي، وناقش مع الطلاب في ظل الندوة أهمية ودور العمل التطوعي في المجتمع، معلقًا" دائمًا هناك وقت لتطوير المجتمع، وخدمة الأهالي بدون مقابل".

- فريق المبادرة الرئاسية أغلبه من الشباب



أكد منسق مؤسسة حياة كريمة، خلال كلمته التي ألقاها في ظل الندوة بحضور عدد كبير من أساتذة كلية الزراعة، في جامعة القاهرة، مشيرًا إلى أن حياة كريمة صنعت نموذجًا شبابيًا وطنيًا، يمكن للجميع الالتفاف حوله، والتفاعل معه، منوهًا أن فريق المبادرة الرئاسية أغلبه من الشباب، وذلك يسهل التفاعل بين فريق العمل بأكمله، ويجعلنا قريبين جدًا من أهلنا في القرى، معقبًا: "ملف الزراعة أمر تولي له المبادرة الرئاسية اهتمامًا خاصًا".



أشار، منسق مؤسسة حياة كريمة في محافظة الجيزة، الدكتور أحمد شعيب إلى أن المبادرة الرئاسية تعمل على وضع مندوب لها في كل قرية، يكون من ضمن أهالي القرية، ليكون متحدث عنها، وممثل لأهلها، ويضع خطة واضحة لعمل المبادرة الرئاسية في القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا، حتى تصل الخدمات لكل المستحقين في القرية.



واختتم أن المبادرة الرئاسية سعيدة بكل الدعم المجتمعي الذي قدمته للأهالي، والتفاف الشباب حولها، وعمقت أسس العمل التطوعي والمجتمعي في الشباب، لتغيير حياة الأهالي، مطالبًا الشباب بالتطوع في المبادرة الرئاسية".

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