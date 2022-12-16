الجمعة 16 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الكشف عن هوية مواطن صدمه قطار فى العياط

قطار
قطار

توصل رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى هوية مواطن صدمه قطار في العياط، وتبين أنه طالب يقيم بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز، وتم استدعاء أفراد أسرته، حيث تعرفوا عليه، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

البداية بتلقي مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بمصرع شاب صدمه قطار في العياط، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال إجراء التحريات أن شابا خلال عبوره السكة الحديد صدمه قطار مما أسفر عن مصرعه.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

رجال المباحث مواطن طالب النيابة المختصة مديرية أمن الجيزة التحريات

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