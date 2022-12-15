الخميس 15 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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باحثة: بعد تدخل الصين الأسواق الإفريقية أمريكا تهدف استعادة هيمنتها مرة أخرى

جريدة الدستور

قالت مروة عبد الحليم، باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن القمة الأمريكية الإفريقية تأتي في وقت صعب للغاية، حيث هناك استقطاب دولي ملحوظ من قبل القوات السياسية العظمى بالعالم لإفريقيا، والتي تشكل قيمة تسويقية عالمية كبيرة للغاية. 

الهيمنة الأمريكية 

وأكدت مروة عبد الحليم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى إعادة هيمنتها السياسية والاقتصادية على القارة السمراء بسبب تدخل الجانب الصيني بالأسواق الإفريقية، ولهذا نتيجة هذا التدخل أصبحت الصين منافس أساسي لأمريكا داخل القارة السمراء. 

التنافس الدولي على إفريقيا

وأضافت في حديثها، أن الصين لها تواجد كبير الآن في إفريقيا بصورة تفوق التواجد الأمريكي بكافة القطاعات، حيث تسير الصين الآن نحو الاستثمار في البنية التحتية للقارة إضافة إلى عدم تدخلها بالشؤون الداخلية للدول الإفريقية مثلما تفعل أمريكا، العظمى بالعالم لإفريقيا، والتي تشكل قيمة تسويقية عالمية كبيرة للغاية. 

مروة عبد الحليم المصري للفكر دي ام سي اليوم القمة الإفريقية الأمريكية

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