الخميس 15 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص الدوائية بمطار الغردقة الدولى

الصبطية
الصبطية

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي برئاسة الدكتور هشام شرارة، مدير الإدارة بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمطار الغردقة الدولي من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص الدوائية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

فبناء على الإخبارية المقدمة من البحث الجنائي ومفادها محاولة إحدى الراكبات المغادرة إلى بولندا على رحلة طائرة فلاي إيجيبت تهريب كمية من أقراص الأدوية البشرية.

وقام إبراهيم الطيب المشرف على صالة السفر بتكليف بسام يحيى مأمور الجمرك بصالة السفر بتفتيش حقائب الراكبة فتبين وجود عدد 6600 قرص من الأدوية البشرية داخل حقائبها.

قرر عبد العال نعمان، مدير عام جمارك الغردقة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 36 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات بعد العرض على عمر خليفة، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية بالمطارات وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.

ابراهيم ادارة ادار إدارة البحث الجنائي أدوية ارات ارة

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وائل لطفي

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