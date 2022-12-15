وزير السياحة: نسعي لتحقيق استراتيجية الدولة لتحقيق 30 مليار دولار سنويًا

أكد أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، علي أهمية مضاعفة مقاعد الطيران إلى 3 أمثال عددها الحالي، مُشيرًا إلى أن العمل جاري بالتعاون مع الفريق محمد عباس، وزير الطيران المدني، لتحقيق استراتيجية الدولة فيما يتعلق بالسياحة قبل 2030.

وأشار “عيسى” إلي أنه تم زيادة عدد المقاعد القادمة من روسيا من 5 إلى 20 آلف أسبوعيا حاليا.

وأضاف الوزير، خلال لقائه الأول مع محرري وزارة السياحة والآثار بعد مرور 4 اشهر من توليه الوزارة، إلى مساعي الوزارة لزيادة الدخل القومى والنهوض بملف السياحة لـ 30 مليار دولار سنويًا، ضمن استراتيجية الدولة ونسعي حاليا لاستعادة الحركة السياحية كاملة كما كانت عليه في عام 2010 والتي استقبلنا فيها نحو 14.75 مليون سائح، وكان من أفضل المواسم السياحية بالنسبة لمصر، وتسعى الوزارة حاليًا لاستعادة هذه الأعداد، مشيرا إلى وجود رغبة كبرى في زيارة مصر لدى السائحين الأجانب.

وتابع أنه تم إنفاق 800 مليون جنيه علي حملات التنشيط و الترويج الخارجية والداخلية خلال العام المالي “2022/2021”، بالإضافة إلي ضخ 850 مليون جنية لتحفيز الطيران خلال نفس العام المالي والمستمر حتي ابريل المقبل.

وأضاف: "نمتلك 210 ألف غرفة فندقية مرخصة يعمل منها فعليا 161 ألف غرفة والمستهدف منها الوصول لأضعاف هذا الرقم ضمن خطة النهوض بالقطاع السياحى لمواكبة التطورات العالمية فى الدول ، مشيرا إلي أن الأقصر وأسوان أكثر المناطق السياحية احتياجا لزيادة الغرف الفندقية بها بسبب العجز الفندقي الشديد بها، مُشيرًا إلى أن وزارة السياحة والآثار تراقب علي 8 آلاف منشأة من فنادق وبزارات تم الترخيص لها للسماح بالعمل من خلال الالتزام بالقواعدالتي وضعتها الوزارة للعمل