الخميس 15 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رسميًا.. بالميراس يعلن توقيع إندريك لريال مدريد حتى 2027

إندريك
إندريك

أعلن نادي بالميراس البرازيلي، رحيل لاعبه إندريك، وانضمامه لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني، بشكل رسمي.

وارتبط اسم إندريك خلال الفترة الماضية بالانتقال لصفوف ريال مدريد، بعدما استطاع جذب أنظار كشافة النادي الملكي.

ونشر النادي البرازيلي بيانًا عبر حسابه على منصة التدوينات القصيرة، تويتر، أعلن خلاله توصل ممثلي ريال مدريد لاتفاق مع وكيل اللاعب على انتقاله للفريق الملكي بعقد ممتد حتى عام 2027.

وأكد النادي في بيانه أن الصفقة كلفت النادي الملكي 60 مليون يورو، كمبلغ إجمالي.

ومن المقرر أن ينضم اللاعب لصفوف ريال مدريد في صيف عام 2024 بعد وصوله لسن الـ18.

ودخل ريال مدريد في منافسة سابقة مع مواطنه برشلونة، وباريس سان جيرمان الفرنسي، لضم اللاعب البرازيلي الشاب، ولكن مسئولي برشلونة انسحبوا من صفقة إندريك فيليبي؛ بسبب سعرها الباهظ، مؤكدة أن إدارة النادي الكتالوني لا تستطيع تحمل هذه التكلفة في الوقت الحالي، لتصبح المنافسة بين ناديي ريال مدريد وباريس سان جيرمان.

وسبق أن تقدمت إدارة نادي باريس سان جيرمان بعرض لضم اللاعب مقابل 45 مليون يورو، ولكن تم رفضه من قبل إدارة بالميراس.

إندريك من ناشئي فريق بالميراس وتم تصعيده من فريق تحت 17 عامًا لفريق تحت 20 عامًا في صيف عام 2021، ثم صعد للفريق الأول في شهر يوليو الماضي.

ولعب إندريك 21 مباراة ضمن صفوف فريقي بالميراس الأول، وتحت 20 عامًا وسجل 12 هدفًا وصنع هدف لزملائه.

كما لعب 4 مباريات بقميص منتخب البرازيل تحت 17 عامًا، وسجل 5 أهداف وصنع آخر.

وشارك إندريك في 7 مباريات مع فريق بالميراس في الموسم الحالي 2022/ 2023، سجل خلالها ثلاثة أهداف، وصنع هدفًا آخر، كما توّج بلقب الدوري البرازيلي.

إندريك بالميراس ريال مدريد صفقة اندريك الدوري الاسباني

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

أسعار صرف الدولار فى البنوك المصرية اليوم 15 ديسمبر

جامعة أسيوط تعلن أسماء الطلاب الفائزين فى مسابقة الطالب والطالبة المثالية

«تحدث معه».. مبادرة لتفعيل مشاركة الرجال في القضية السكانية بالمنيا

أمانة المهنيين بالإسكندرية تطلق سلسلة ندوات مع قيادات النقابات المهنية

فى حملة مكبرة.. تحرير 14 محضر تموين بسفاجا

حبس المتهم بقتل نجله فى البحيرة 4 أيام على ذمة التحقيقات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالله شريف

بهاء المالكى.. 50 جنيهًا لا تكفى

نبيل عبدالفتاح

تحولات الثقافة والمثقف فى عصر المابعديات والذكاء الصناعى والتحول إلى ما بعد الإنسان «1-3»

ماجد حبته

الرئيس فى واشنطن

كريم فرغلى

إيجار قديم.. الحُكم بعد المسلسل

محمد العسيري

ما بين كأس العالم والقاهرة الوثائقية أسباب جديدة للفرح!!

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «1»

مدحت بشاى

قيم الجمال.. والمناعة الإبداعية

عبد الرحيم طايع

كسر هيبةِ الأرجنتين والبرازيل

صور

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى: أحبطنا أكثر من 400 عملية فى الضفة الغربية خلال 2022

إسرائيل تعلن مسئوليتها عن استهداف قافلة فى سوريا

ورطة جديدة: الجيش الإسرائيلى يقتل فتاة فلسطينية فى جنين.. ماذا سيحدث؟