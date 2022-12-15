رسميًا.. بالميراس يعلن توقيع إندريك لريال مدريد حتى 2027

أعلن نادي بالميراس البرازيلي، رحيل لاعبه إندريك، وانضمامه لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني، بشكل رسمي.

وارتبط اسم إندريك خلال الفترة الماضية بالانتقال لصفوف ريال مدريد، بعدما استطاع جذب أنظار كشافة النادي الملكي.

ونشر النادي البرازيلي بيانًا عبر حسابه على منصة التدوينات القصيرة، تويتر، أعلن خلاله توصل ممثلي ريال مدريد لاتفاق مع وكيل اللاعب على انتقاله للفريق الملكي بعقد ممتد حتى عام 2027.

وأكد النادي في بيانه أن الصفقة كلفت النادي الملكي 60 مليون يورو، كمبلغ إجمالي.

ومن المقرر أن ينضم اللاعب لصفوف ريال مدريد في صيف عام 2024 بعد وصوله لسن الـ18.

ودخل ريال مدريد في منافسة سابقة مع مواطنه برشلونة، وباريس سان جيرمان الفرنسي، لضم اللاعب البرازيلي الشاب، ولكن مسئولي برشلونة انسحبوا من صفقة إندريك فيليبي؛ بسبب سعرها الباهظ، مؤكدة أن إدارة النادي الكتالوني لا تستطيع تحمل هذه التكلفة في الوقت الحالي، لتصبح المنافسة بين ناديي ريال مدريد وباريس سان جيرمان.

وسبق أن تقدمت إدارة نادي باريس سان جيرمان بعرض لضم اللاعب مقابل 45 مليون يورو، ولكن تم رفضه من قبل إدارة بالميراس.

إندريك من ناشئي فريق بالميراس وتم تصعيده من فريق تحت 17 عامًا لفريق تحت 20 عامًا في صيف عام 2021، ثم صعد للفريق الأول في شهر يوليو الماضي.

ولعب إندريك 21 مباراة ضمن صفوف فريقي بالميراس الأول، وتحت 20 عامًا وسجل 12 هدفًا وصنع هدف لزملائه.

كما لعب 4 مباريات بقميص منتخب البرازيل تحت 17 عامًا، وسجل 5 أهداف وصنع آخر.

وشارك إندريك في 7 مباريات مع فريق بالميراس في الموسم الحالي 2022/ 2023، سجل خلالها ثلاثة أهداف، وصنع هدفًا آخر، كما توّج بلقب الدوري البرازيلي.