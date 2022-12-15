حملت به سفاحًا.. إحالة أم حاولت بيع طفلها مقابل 50 ألف جنيه بمساعدة جدته للمحاكمة

أحالت جهات التحقيق المختصة، أما وجدة إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامهما بعرض نجل الأولى للبيع كونها حملت به سفاحًا إثر علاقة غير شرعية، مقابل مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه.

ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمتين في القضية تهم الاتجار بالبشر، وذلك بأن تعاملتا في شخص طبيعي هو الطفل، وكان ذلك بطريقي العرض للبيع والاستخدام بواسطة استغلال المتهمة الأولى السلطة الأمومية عليه وتلقي مبلغ مالي 50 ألف جنيه مقابل موافقتها على الاتجار بنجلها بقصد استغلاله تجاريا حال كونهما الأولى "أما" والثانية "جدة" الطفل.

وعرضت المتهمتان الطفل للبيع واستغلتاه تجاريًا بأن اتفقتا على عرضه للبيع مقابل مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من خلال الحساب الشخصي للمتهمة الأولى، والتي استخدمت حسابا إلكترونيا خاصا على الشبكة المعلوماتية عبر تطبيق "فيسبوك" يهدف إلى تسهيل ارتكابها الجرائم الخاصة بعرض الطفل للبيع، وعرضا حياة الطفل المجني عليه للخطر بأن عرضاه للبيع مقابل مبلغ مالي حال كونهما الأولى "أم" والثانية "جدة" الطفل "السفاح" الناتج عن علاقة غير شرعية.