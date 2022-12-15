الخميس 15 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

وكيل الأزهر ورئيس الجامعة يفتتحان وحدة الغسيل الكلوي لعلاج المرضى بالمجان

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

قام الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، بافتتاح وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى جامعة الأزهر بدمياط بسعة 30 ماكينة  غسيل كلوي، إضافة إلى جناح اخر يحتوي على 30 ماكينة أخرى جارى تجهيزه. 

يأتي ذلك انطلاقًا من رسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لخدمة المجتمع جنبًا إلى جنب مع جهوده العلمية.

وأشادت قيادات الأزهر جامعًا وجامعةً بهذه الجهود الطيبة التي تسهم في تخفيف الآلام وتضميد الجراح وترسم البسمة على وجوه المواطنين في محافظة دمياط في الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وخلال الافتتاح تحدث فضيلة وكيل الأزهر ورئيس الجامعة مع المرضى داخل وحدة الغسيل الكلوي، داعيًا المولى -عز وجل- أن ينعم عليهم بنعمة الشفاء، داعيًا لفريق الجيش الأبيض (أطباء وتمريض وموظفين وعمال) بأن يجزيهم المولى -عز وجل- خير الجزاء على ما يقدمونه من خدمة طبية متميزة للمواطنين المترددين على مستشفيات جامعة الأزهر في دمياط والقاهرة وأسيوط.

ورافق وكيل الأزهر ورئيس الجامعة خلال الافتتاح الدكتور راشد محمد راشد، عميد كلية طب بنين الأزهر بدمياط، والدكتور محمد عبد العال، عميد كلية طب بنات الأزهر بدمياط، والدكتور فتحي سلامة وكيل كلية طب بنين الأزهر لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عصام طمان وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور إبراهيم الصياد وكيل كلية طب البنات لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عادل دياب مدير عام المستشفى، ونواب مدير مستشفى جامعة الأزهر بدمياط الدكتور علاء مجاهد، والدكتور أحمد عمران.

أحمد الطيب شيخ الأزه أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب شيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الأكبر الدكتور أحمد الطيب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب

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