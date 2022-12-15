دفاع الشيوخ: مصر ركيزة أساسية فى استقرار الشرق الأوسط والعالم العربى

قال النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، إن هناك حالة من التفاؤل تسود الأوساط الأمريكية والإفريقية بإمكانية حدوث تغيرات جوهرية في السياسة الأمريكية تجاه إفريقيا، ومن هنا جاءت أهمية القمة الإفريقية الأمريكية لتعزيز التعاون بينهم في ظل التنافس الدولي من جانب القوى الكبرى وخاصة الصين التي أصبحت أكبر شريك ثنائي الاتجاه لإفريقيا حيث بلغت قيمة تلك الشراكة العام الماضي 254 مليار دولار.

وأضاف: من هنا تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى بناء وتقوية الشراكات الاقتصادية والسياسية والأمنية مع القارة الإفريقية لعودة بناء الثقة من جديد مع القارة السمراء.





وأثنى اللواء طارق نصير على ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه مع تجمع أصدقاء مصر في الكونجرس الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، أن الوضع الإقليمي مضطرب ويفرز تحديات متصاعدة وعلينا الانتباه إلى خطورة عدم الاستقرار والإرهاب التي طالت تداعياته العديد من الدول، بالإضافة إلى تداعيات الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية التي أثرت على الاقتصاد والأمن والطاقة والغذاء العالمي وعلينا التكاتف لمواجهة تلك التداعيات.

وأشاد اللواء طارق نصير بالدور الذي يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسي في تعزيز استراتيجية الانخراط الكامل والتعاون مع الدول الإفريقية، وذلك لما تمثله العلاقات المصرية الإفريقية من أهمية للأمن القومي المصري حيث ركزت مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع كل الدول الإفريقية خاصة دول حوض النيل ومنطقة القرن الإفريقي لزيادة التبادل التجارى.

وأوضح أن مصر قدمت رؤية مشتركة لدعم وتمويل القارة الإفريقية خاصة خلال جائحة كورونا ودعت الشركاء الدوليين إلى توفير التمويل المستدام لسد الاحتياجات الصحية للدول الإفريقية.

وأضاف أن مصر كانت وستظل ركيزة أساسية في استقرار الشرق الأوسط والعالم العربي.