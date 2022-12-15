الخميس 15 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الفيوم يتابع آليات توفير السلع الغذائية ومجابهة الاحتكار

محافظ الفيوم يتابع
محافظ الفيوم يتابع آليات توفير السلع الغذائية ومجابهة الممار

تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مع الجهات ذات الصلة آليات، توفير السلع الغذائية بالمحال التجارية ومنافذ البيع بأسعار مخفضة، موجهًا بتكثيف الحملات الرقابية والمتابعة الميدانية على الأسواق ورصد أي ممارسات احتكارية للتجار، والتأكد من قوائم أسعار بيع السلع، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقِد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، والمحاسب مجدي جاب الله رئيس الغرفة التجارية بالفيوم، وسامح شبل عوض وكيل مديرية التموين، وسالم فتيح رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، والعميد حاتم عبدالرؤوف مدير إدارة شرطة المرافق بالفيوم، والعقيد مصطفى الجندي رئيس مباحث التموين بالفيوم، والدكتور خالد سليم رئيس فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالفيوم، والدكتور وائل جلال محمود مدير جهاز حماية المستهلك بالفيوم.

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ووجّه محافظ الفيوم، خلال الاجتماع بالتنسيق بين مسؤولي الغرفة التجارية، ومسؤولي مديرية التموين، باستمرار عمل منافذ البيع التابعة للمحافظة بشتى المراكز والمدن، ومدها بكميات مناسبة من السلع الغذائية المتنوعة لبيعها للجمهور بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالمحال التجارية "الجملة والقطاعي" والسوبر ماركت، والشوادر، مشددًا على التأكد دوريًا من توافرها للمواطنين، ومجابهة تخزينها والتحفظ عليها ومصادرتها حال ضبطها، في إطار توجه الدولة لمجابهة الممارسات الاحتكارية من قبل تجار السلع والمواد الغذائية.

كما وجّه المحافظ، رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، بالتنسيق مع مسئولي مباحث التموين، وحماية المستهلك، ومديرية التموين، للمرور الدوري على الأسواق ومحال ومنافذ بيع السلع الغذائية، "أسواق عامة، هايبرات، سوبر ماركت" للتأكد من عدم المغالاة في الأسعار، والالتزام بوضع قوائم لأسعار السلع في أماكن واضحة، وتدوين الأسعار على المنتجات الغذائية الموجودة بمنافذ البيع على كل سلعة على حدة في أسرع وقت، مؤكدًا اليقظة التامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أية مخالفات يتم رصدها.

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كما شدد محافظ الفيوم، على التنسيق بين مسؤولي مديرية التموين، والطب البيطري، وسلامة الغذاء، والصحة بتكثيف الحملات الرقابية، للتأكد من توافر السلع الغذائية بمنافذ البيع بالجودة المناسبة والشكل اللائق، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، والعمل على مجابهة الغش التجاري، ومراجعة كافة الرخص والشهادات الصحية، لكافة العاملين بمحال السلع الغذائية ومنافذ البيع، حرصًا على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.

محافظ الفيوم يتابع آليات توفير السلع الغذائية ومجابهة الممارسات الاحتكارية للتجار

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وائل لطفي

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