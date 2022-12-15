برلمانية: مشاركة الرئيس في القمة الأمريكية-الإفريقية تعزز الشراكة لمستقبل قارتنا

أكدت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، على أهمية مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة الأفريقية- الأمريكية، المنعقدة حاليا في واشنطن، والتي يشارك فيها 49 رئيس وقائد من الدول الأفريقية بعد توقف نحو ثماني سنوات، فهذه المشاركة تؤكد دور مصر المحوري، ومن جهة أخرى، تعكس القمة تنامي الاهتمام العالمي بالقارة السمراء.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن القمة لها مكاسب عديدة للقارة، إذ تسهم في تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، فهي تشير لتبني الجانب الأمريكي لآليات لتعزيز العمل الأمريكي الأفريقي المشترك.

وأضافت النائبة ميرال الهريدي، في بيان لها اليوم، أن ما تعرض له العالم في الآونة الأخيرة من أزمات متلاحقة وظروف استثنائية، عصفت بكل الدول، سواء جائحة كورونا، أو الحرب الروسية الأوكرانية، وتبعاتها الاقتصادية، أسهم في إعادة ترتيب الأولويات في الاقتصاد العالمي، فالولايات المتحدة الأمريكية تؤكد اهتمامها الشديد بالقارة الأفريقية، لذلك دعت إلى هذه القمة، وأعطتها مساحة كبيرة من الاهتمام على أعلى مستوى، متابعة أن تدشين القمة جاء بعد أشهر وجيزة من زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى عدد من الدول الإفريقية، والتي أعلن خلالها عن السياسة الأمريكية الجديدة تجاه القارة.

ونوهت عضو مجلس النواب إلى أن برنامج الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مشاركته بالقمة، شمل لقاءات مع قيادات الكونجرس ولقاءات مع كبار المسؤولين الأمريكيين ونخبة من مجتمع رجال الأعمال، حيث يواصل الرئيس مباحثاته على كافة المستويات، سعيا لتبنى مقاربة شاملة بين الجانبين تعزز من قدرات القارة السمراء، لافتة إلى أن الرئيس السيسي يولي أفريقيا ومستقبلها اهتماما كبيرا، لا سيما في ظل ما نواجهه من تحديات تغير المناخ وتبعاتها الاقتصادية والحياتية، فالرئيس يسعى لتعزيز الشراكة والعمل من أجل مستقبل أفضل لقارتنا، وكذلك تيسير اندماج الدول الأفريقية في الاقتصاد العالمي أيضا، بما يعظم استفادتها من فرص تحقيق النمو الاقتصادي، فضلا عن نقل التكنولوجيا ودفع حركة الاستثمار الأجنبي.

واستطردت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن هذه القمة يعول عليها أيضا في الخروج بنتائج إيجابية، لمساعدة الدول الأفريقية على مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وتوفير الغذاء، وتكثيف الفرص الاستثمارية، بجانب التوجه نحو الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلا عن مناقشة القضايا الأمنية، مشيرة إلى أنها ترسخ لعهدا جديدا من العلاقات بين الجانبين قائم على تلبية متطلبات الشعوب والاحترام المتبادل.

وأردفت الهريدي أن الرئيس السيسي يحرص دائما خلال مشاركاته في المحافل الدولية أن يكون صوت أفريقيا الواعى، بما يسهم في الدفاع عن قضاياها وتبني مشكلاتها، من أجل تحقيق العدالة الاقتصادية والتنموية لترسيخ مكانتها، بما يحمي حقوق الشعوب، ويصون مقدراتها، إذ تلعب مصر دورا رياديا في مساندة الأشقاء الأفارقة من أجل الإعمار والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى تسوية الأزمات والصراعات، حيث تمكنت مصر بزعامة الرئيس عبدالفتاح السيسي من استعادة دورها المحوري في القارة الأفريقية، مؤكدة أن الإدارة الأمريكية تدرك جيدا ثقل وأهمية مصر في محيطها العربي والأفريقي.