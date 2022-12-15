الخميس 15 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مخزن مواد غذائية بدون ترخيص في البساتين

مواد غذائية
مواد غذائية

وجهت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة العديد من الحملات التموينية. 

وتم ضبط مسؤول عن مخزن مواد غذائية كائن بدائرة قسم شرطة البساتين لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر، فضلاً عن كونها منتهية الصلاحية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وعُثر بداخل المخزن المشار إليه على (12900 كيس شيبسى مختلفة الأنواع - "وجميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى") وبمواجهته إعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

بمديرية أمن القاهرة الحملات التموينية قسم شرطة البساتين

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وائل لطفي

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