ضبط مخزن مواد غذائية بدون ترخيص في البساتين

وجهت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة العديد من الحملات التموينية.

وتم ضبط مسؤول عن مخزن مواد غذائية كائن بدائرة قسم شرطة البساتين لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر، فضلاً عن كونها منتهية الصلاحية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وعُثر بداخل المخزن المشار إليه على (12900 كيس شيبسى مختلفة الأنواع - "وجميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى") وبمواجهته إعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.