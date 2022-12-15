ضبط مخزن قطع غيار سيارات بدون ترخيص في الساحل

وجهت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة العديد من الحملات التموينية أسفرت جهودها عن ضبط مسؤول عن مخزن قطع غيار سيارات كائن بدائرة قسم شرطة الساحل لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من قطع غيار السيارات المقلدة لماركات عالمية بدون مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المُستهلكين، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعُثر بداخل المخزن المشار إليه على 1300 قطعة غيار سيارات أنواع مختلفة وجميعها مقلدة مجهولة المصدر و17000 إستيكر و5000 عبوة فارغة وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.