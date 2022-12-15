نقابة المهندسين توقع بروتوكول تدريب مع جمعية «أشري القاهرة» وأكاديمية PCE

فى إطار حرص نقابة المهندسين المصرية على تدريب المهندسين على التكنولوجيا الحديثة وصقل خبراتهم ورفع كفاءتهم، ما يعد قيمة مضافه للمهندسين والنقابة، من خلال توقيع بروتوكولات مع كبرى الجهات، فقد وقع المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين بروتوكول تدريب مع جمعية أشري القاهرة وأكاديمية PCE، في كل المجالات الاستشارات الهندسية.

ويأتي البروتوكول تحت دعم لجنة التدريب برئاسة الدكتور مهندس حسام رزق، وكيل النقابة ورئيس لجنة التدريب، والدكتور أحمد فرج مقرر اللجنة.

جرى توقيع البروتوكول بحضور الدكتور هشام صفوت، رئيس مجلس إدارة جمعية أشري القاهرة، ومدير مركز دكتور فاروق الباز بالجامعة البريطانية، والدكتور وليد السويدي رئيس مجلس إدارة شركة PCE، ونائب رئيس اللجنة الاستشارية لجمعية رجال الأعمال، والمهندس مجد المنزلاوي الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصرية ورئيس لجنة البحث العلمى باتحاد الصناعات بمصر، والأستاذ الدكتور محمود فؤاد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أشري القاهرة، والأستاذ الدكتور كمال الدسوقي عضو اتحاد الصناعات بمصر.