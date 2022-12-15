الخميس 15 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير خارجية اليونان يلتقى نظيره من مقدونيا الشمالية فى أثينا اليوم

وزير الخارجية اليوناني
وزير الخارجية اليوناني

يلتقي وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، اليوم الخميس، نظيره من مقدونيا الشمالية بوجار عثماني، في أثينا؛ لمناقشة القضايا المتعلقة بغرب البلقان وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأفادت صحيفة "إيكاتيميريني" اليونانية، اليوم، بأن الاجتماع سوف يُعقد في إطار تولي مقدونيا الشمالية رئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في العام المقبل 2023.

وقالت وزارة الخارجية، إن جدول الأعمال يتضمن أيضًا رئاسة مقدونيا الشمالية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وتطبيق اتفاقية بريسبا بين اليونان ومقدونيا الشمالية، والتطورات الإقليمية والعالمية.

وأضافت وزارة الخارجية أن الوزيرين سيجتمعان على انفراد بحلول ظهر اليوم، ثم سوف يعقدان مباحثات موسعة.

ومن المتوقع الإدلاء بتصريحات إلى الصحافة بعد الساعة الواحدة ظهرًا (بالتوقيت المحلي)، وسيتبع ذلك غداء عمل.

وزير الخارجية اليونانى نيكوس ديندياس مقدونيا الشمالية أثينا العلاقات الثنائية

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