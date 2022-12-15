خبير علاقات دولية: القمة الأمريكية الأفريقية نتاج جهود مصر في عهد الرئيس السيسي

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، الخبير في العلاقات الدولية، إن القمة الأمريكية الأفريقية هي نتاج وثمرة جهود مصر خلال السنوات الماضية، خاصة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي أولى أهمية خاصة، ووضع أفريقيا في قلب جميع تحركاتها الدبلوماسية.

وتابع أن مصر خلال رئاستها للاتحاد الافريقي، استطاعت أن تضخ الدماء والحيوية والنشاط إلى بلدان القارة الإفريقية، لافتًا إلى أن إنشاء المنطقة الحرة الإفريقية هي أحد الشواهد على ذلك.

وأوضح أن مصر تمثل البوابة لكل قوى العالم الخارجي إلى أفريقيا، مؤكدًا أن ذلك لم يكن من الفراغ حيث قدمت الدولة المصرية نموذجًا رائدًا في القطاعات كافة.

وانطلقت القمة "الأمريكية - الأفريقية" الثانية، يوم الثلاثاء، في واشنطن بحضور قادة من جميع أنحاء القارة الأفريقية، وتستمر لمدة 3 أيام فى الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر الجاري، ودعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، 49 رئيس دولة أفريقية.