الخميس 15 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جلسة نقاشية لاستعراض أهداف الاستراتيجية الخمسة لاستراتيجية مكافحة الفساد

جريدة الدستور

 اجتمع عدد من كبار المسؤولين بالأجهزة القضائية والتنفيذية والإدارية بجمهورية مصر العربية في حلقة نقاشية تستعرض الأهداف الرئيسية الخمسة للاستراتيجية، خلال فعاليات الاحتفال بإطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030.

 وشارك كل من الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في حوار عن الهدف الأول المتعلق بجهاز إداري كفء وفعّال يقدم خدمات متميزة للمواطن والمستثمر، كما شارك المستشار أحمد الضبع، مستشار بالمكتب الفني لوزير العدل بمناقشة الهدف الثاني الخاص بالبنية التشريعية والقضائية الداعمة لمكافحة الفساد والمحققة للعدالة الناجزة. 

 و شارك المستشار عمرو فاروق، رئيس المكتب الفني بوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الحديث عن الهدف الثالث المتعلق بجهات قادرة على مكافحة الفساد وإنفاذ القانون ، وفي إطار تمكين الشباب وخلق ثقافة رافضة للفساد،  وكذلك شارك الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة في الحلقة حول الهدف الرابع المتعلق بمجتمع واع بمخاطر الفساد قادر على مكافحته. 

 واختتم الدكتور خالد سعيد، وكيل هيئة الرقابة الإدارية بالتعريف بالمرحلة الثالثة من الاستراتيجية ثم مناقشة الهدف الخامس المتعلق بالتعاون الدولي والإقليمي الفعّال في مكافحة الفساد.

الاستراتيجية الوطنية مكافحة الفساد الرقابة الإدارية

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