رئيس «مياه أسيوط» يتفقد أعمال 13 ألف وصلة منزلية للصرف بمركز أبوتيج

تفقد المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، الموقف التنفيذي للوصلات المنزلية الخاصة بالمياه والصرف الصحي بمركز أبوتيج والجاري تنفيذها ضمن مبادرة "حياة كريمة".

واصطحب الشرقاوي عددًا من مسئولي ومهندسي الشركة لمتابعة الأعمال التنفيذية الجاري تنفيذها بمركز أبوتيج والتي تصل إلى 1420 وصلة منزلية للمياه ضمن أعمال مد وتدعيم شبكات المياه والتي تصل إلى 45 كم شبكات وأعمال الإحلال والتجديد الجاري تنفيذها أسفل خطة الرصف والتي تصل إلى 11 كم بأقطار مختلفة بقرى: (الأقادمة، باقور، دوينة، الزرابي، النخيلة، دوينة، بني سميع)، وعدد 13 ألف وصلة منزلية للصرف الصحي وعدد 224 مطبقًا وأعمال مد وتدعيم شبكات الصرف الصحي تصل إلى 6 كم.

وكلَّف رئيس الشركة مسئولي وحدة "حياة كريمة" بمواصلة المرور والمتابعة الميدانية لمعدلات ونسب تنفيذ الوصلات الجارى تنفيذها داخل القرى المستهدفة، والحرص على معدلات وجودة الأداء التنفيذي للوصول إلى المستوى الأفضل المرجو منها، مشجعًا الشركات والمقاولين على الجدية في الأداء لنهو الأداءات التنفيذية وفقًا للبرامج الزمنية المقررة لها.