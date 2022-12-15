بتكلفة 53 مليون جنيه.. ثورة تطوير في مستشفى ناصر (فيديو)

شهدت مستشفى ناصر العام بشبرا، ثورة تطوير خلال السنوات الماضية؛ ضمن الطفرة التي يشهدها القطاع الطبي منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد، قبل ثماني سنوات.

وبلغت تكلفة تطوير مستشفى ناصر بشبرا، نحو 53 مليون جنيه، حيث يتكون من 82 سريرا، ويبلغ عدد المستفيدين مليونا و200 ألف سنويا.

واستهدف التطوير رفع كفاءة المستشفى ضمن مشروع المستشفيات النموذجية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وتقديم خدمات طبية لائقة للمصريين.

الفيديوجراف التالي يرصد أبرز المعلومات عن تطوير المستشفى: