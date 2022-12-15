تفاصيل جلسة كولر مع بيرسى تاو بعد تأكد غيابه 4 أسابيع عن الأهلى

حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على عقد جلسة مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق بعد ظهور نتيجة الأشعة التي خضع لها عقب إصابته في مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري والذي انتهى بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.

وكشف مصدر مسئول أن كولر حرص على مواساة اللاعب الذي ظهرت حالة من الحزن الشديد عليه بعد تأكد غيابه لأكثر من 4 أسابيع بسبب شد في العضلة الخلفية.

وأضاف المصدر أن المدير الفني قال لبيرسي تاو : أنا حزين أكثر منك وكلنا حظه سيئ بسبب هذه الإصابة وكنت أتمنى أن تكون بسيطة من أجل استمرار تألقك مع الفريق

وأشار المصدر إلى أن كولر شدد على اللاعب بضرورة الالتزام بالتعليمات الطبية وعدم الانشغال بالشائعات في السوشيال ميديا.

مران الأهلي| «بيرسي تاو» يؤدي جلسة علاج طبيعي

وأدى بيرسي تاو، جلسة علاج طبيعي في «الجيم»، ضمن برنامج العلاج الذي يخضع له بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة الاتحاد السكندري يوم الاثنين الماضي.

وأوضح الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق أن الأشعة التي خضع لها «تاو» كشفت تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية، وتم وضع برنامج العلاج المناسب.

وخاض الفريق مرانا قويا صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، بدأ بتدريبات بدنية تحت قيادة أندرياس أندويا، مخطط أحمال الفريق.

وحرص الجهاز الفني على تخصيص فقرات فنية متنوعة للاعبين، فيما خضع حراس الفريق لتدريبات إضافية قادها ميشيل يانكون مدرب الحراس في إطار تجهيز الجميع للفترة المقبلة.

وكان الفريق قد حقق الفوز على الاتحاد السكندري بثلاثية نظيفة في المباراة الماضية، والمؤجلة من الأسبوع الرابع من بطولة الدوري الممتاز.